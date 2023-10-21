عملیات اجرایی قطار شهری اهواز حدود ۲۸ درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانچی بعد از ظهر امروز شنبه در جلسه هیأت رئیسه قطار شهری اهواز به بررسی روند اجرایی این پروژه پرداخت و افزود: عملیات اجرایی قطار شهری اهواز که از بهمن سال ۸۵ آغاز شده با گذشت حدود ۱۷ سال تنها حدود ۲۸ درصد پیشرفت دارد.

وی اضافه کرد: این پروژه به دلیل مشکلات مالی و اختلافات بین کارفرما و پیمانکار، از حدود سال ۹۶ در عمل تعطیل شد و سرانجام در سال ۹۹ شهرداری از پیمانکار خلع ید کرد اما پیمانکار حکم را نپذیرفت و کار به طرح دعوی در محاکم قضائی کشیده شد.

معاون عمرانی استاندار خوزستان تصریح کرد: با رویکرد دولت سیزدهم بر حرکت در آوردن موتور پیشران پروژه‌های عمرانی و عزم جدی و پیگیری مستمر در بدنه دولت و مدیریت استانی و همکاری دستگاه قضائی در خردادماه ۱۴۰۲، رأی بدوی دادگاه مبنی بر خلع ید پیمانکار تأیید شد.

وی افزود: ادامه فرآیند ساخت پروژه قطار شهری اهواز در مرحله بررسی توان و عملکرد پیمانکاران در خصوص محول کردن پروژه به آنهاست و مذاکرات در حال انجام است. در مرحله بررسی نهایی و مذاکرات با ایشان هستیم در صورت نهایی شدن ظرف یک یا ۲ ماه آینده قرارداد جدید منعقد می‌شود.

خانچی بر فعال شدن هرچه سریع‌تر پروژه و کارگاه‌های قطار شهری اهواز تاکید و عنوان کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و فازبندی این پروژه و انجام کار جهادی و شبانه روزی در آینده نزدیک مردم شاهد شتاب در انجام این پروژه و بهره برداری از فازهای مختلف این پروژه در دولت سیزدهم خواهند بود.