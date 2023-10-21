  1. استانها
  2. خوزستان
۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۹:۴۸

معاون استاندار خوزستان:

عملیات اجرایی قطار شهری اهواز حدود ۲۸ درصد پیشرفت دارد

عملیات اجرایی قطار شهری اهواز حدود ۲۸ درصد پیشرفت دارد

اهواز- معاون عمرانی استاندار خوزستان گفت: عملیات اجرایی قطار شهری اهواز با گذشت حدود ۱۷ سال تنها حدود ۲۸ درصد پیشرفت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانچی بعد از ظهر امروز شنبه در جلسه هیأت رئیسه قطار شهری اهواز به بررسی روند اجرایی این پروژه پرداخت و افزود: عملیات اجرایی قطار شهری اهواز که از بهمن سال ۸۵ آغاز شده با گذشت حدود ۱۷ سال تنها حدود ۲۸ درصد پیشرفت دارد.

وی اضافه کرد: این پروژه به دلیل مشکلات مالی و اختلافات بین کارفرما و پیمانکار، از حدود سال ۹۶ در عمل تعطیل شد و سرانجام در سال ۹۹ شهرداری از پیمانکار خلع ید کرد اما پیمانکار حکم را نپذیرفت و کار به طرح دعوی در محاکم قضائی کشیده شد.

معاون عمرانی استاندار خوزستان تصریح کرد: با رویکرد دولت سیزدهم بر حرکت در آوردن موتور پیشران پروژه‌های عمرانی و عزم جدی و پیگیری مستمر در بدنه دولت و مدیریت استانی و همکاری دستگاه قضائی در خردادماه ۱۴۰۲، رأی بدوی دادگاه مبنی بر خلع ید پیمانکار تأیید شد.

وی افزود: ادامه فرآیند ساخت پروژه قطار شهری اهواز در مرحله بررسی توان و عملکرد پیمانکاران در خصوص محول کردن پروژه به آنهاست و مذاکرات در حال انجام است. در مرحله بررسی نهایی و مذاکرات با ایشان هستیم در صورت نهایی شدن ظرف یک یا ۲ ماه آینده قرارداد جدید منعقد می‌شود.

خانچی بر فعال شدن هرچه سریع‌تر پروژه و کارگاه‌های قطار شهری اهواز تاکید و عنوان کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و فازبندی این پروژه و انجام کار جهادی و شبانه روزی در آینده نزدیک مردم شاهد شتاب در انجام این پروژه و بهره برداری از فازهای مختلف این پروژه در دولت سیزدهم خواهند بود.

کد مطلب 5917831

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • نونی IR ۲۲:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      0 1
      پاسخ
      صد سال دیگه هم درست نمیشه که بشه
    • اهواز سرزمین آفتاب وعشق IR ۲۲:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      1 0
      پاسخ
      اسفند دود کنیم ی وقت بااین پیشرفت چشم نخورید
    • IR ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      2 0
      پاسخ
      با این اوصاف احتمالا تا ۵۰ سال دیگه هم نباید انتظار این رو داشته باشیم که فاز اولش به بهرهبرداری برسه . البته تا اون موقع من دیگه زنده نیستم .
    • اهوازی IR ۰۴:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      0 0
      پاسخ
      کاش دیگه اینبار یه نفر خدا شناس و مسئولیت پذیر بیاد تا بلاخره مردم اهواز هم مترو دار بشن ...تورو خدا این خبر رو پیگیری کنید تا به نتیجه برسه .
    • عباسی اهوازی AE ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      0 0
      پاسخ
      جناب آقای معاون استاندارد سلام لطفا برنامه ریزی کلان دولت در استان خوزستان این نباشد که باعث فرار نخبگان استانی شود این را رعایت بفرمایید بقیه کارها خودش درست میشه
    • اهوازی IR ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      0 0
      پاسخ
      فکر کنم پونصد سال دیگه پنجاه درصد پیشرفت بکنه تازه اونم از همت شما والله بعدی ها که امیدی بهشون نیست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها