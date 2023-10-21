سارق سابقه دار با ۳۴ فقره سرقت در دام پلیس رشت افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزاله ملکی عدم رعایت نکات حفاظتی را مهمترین عامل سو استفاده سارقان عنوان کرد و با اعلام اینکه نقش مردم در این زمینه و توجه به هشدارها و توصیه‌های پلیس، تأثیر بسزایی در پیشگیری از وقوع سرقت دارد، اظهار کرد: برخورد قاطع با سارقان و تشدید اقدامات پیشگیرانه، مهمترین اولویت مجموعه انتظامی است.

وی با اشاره به ارجاع چند فقره پرونده سرقت از منازل شهرستان رشت به پلیس آگاهی استان طی هفته‌های گذشته، گفت: بلافاصله رسیدگی به موضوع با اخذ اظهارات شاکیان در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان گیلان از بررسی‌های علمی و تخصصی و جمع‌آوری آثار به جا مانده در صحنه‌های جرم و شناسایی هویت متهم سابقه‌دار این پرونده‌ها خبر داد و با بیان اینکه بلافاصله برنامه‌ریزی لازم برای دستگیری این فرد صورت گرفت، اضافه کرد: مأموران اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان با اخذ نیابت قضائی به استان البرز اعزام و این فرد را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

این مقام ارشد انتظامی به اعتراف سارق حرفه‌ای به ۳۴ فقره سرقت از منازل شهرستان رشت اشاره کرد و افزود: سارق ۴۲ ساله با تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

سردار ملکی در پایان تأمین و ارتقای امنیت را یکی از دغدغه‌های اصلی مجموعه انتظامی دانست و بیان داشت: اگر همه افراد جامعه نسبت به اتفاقات و رویدادهای اطراف خود حساس باشند و احساس مسئولیت کنند، قطعاً امنیت مطلوب‌تری را می‌توان در آن جامعه برقرار کرد.