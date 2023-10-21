سیمان، خرما و میگو از مهمترین کالاهای صادراتی استان بوشهر است

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمانی ظهر شنبه در نشست شورای هماهنگی رؤسای گمرکات استان بوشهر با تبریک ۲۹ مهرماه روز ملی صادرات، اظهار داشت: با توجه به اهمیت تولید محصولات یاد شده در استان و همچنین رونق کسب و کار و تجارت در استان، گمرک تسهیلات ویژه ای جهت تسریع در صادرات این قبیل کالاها در نظر گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: انجام شبانه روزی تشریفات گمرکی کالاهای صادراتی و همچنین انجام ارزیابی محصولات صادراتی در خارج از اماکن گمرکی به ویژه کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی از مهمترین اقداماتی است که جهت سهولت صادرات کالا از گمرکات استان بوشهر صورت می‌پذیرد.

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر به آمار کالاهای ویژه صادراتی استان در نیمه نخست سال جاری اشاره کرد و گفت: طی مدت یاد شده شده ۴۸۲ هزار تن انواع خرما، انواع ماهی و میگو پرورشی، گوجه فرنگی و سیمان و کلینکر به ارزش ۴۴ میلیون و ۳۳۳ هزار دلار از گمرکات استان بوشهر به خارج از کشور صادر شده است.

سلیمانی اضافه کرد: بیشترین حجم کالای صادراتی ویژه استان بوشهر مربوط به سیمان و کلینکر با ۴۵۵ هزار تن و گوجه فرنگی با ۲۴ هزار تن بوده است.

وی با بیان اینکه کشورمان با ۱۵ کشور دارای مرز زمینی و آبی می‌باشد، گفت: طی مدت یاد شده سه میلیون و ۳۶۹ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۲۴۲ میلیون دلار از طریق گمرکات استان بوشهر به کشورهای همسایه صادر شده است.

ناظر گمرکات استان بوشهر اضافه کرد: بیشترین حجم کالای صادراتی طی مدت یاد شده به کشورهای همسایه مربوط به کشورهای امارات متحده عربی با یک میلیون و ۷۲۶ هزار تن، ترکیه با ۵۶۹ هزار تن و کویت با ۵۰۷ هزار تن بوده است.

وی در پایان ضمن گرامیداشت ۲۹ مهرماه روز ملی صادرات، این روز را به همه ی فعالین و جهادگران عرصه صادرات و مرزبانان اقتصادی تبریک گفت.