غیبت لک در جدال مهم فولادشهر

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و مس رفسنجان از ساعت ۱۸ امروز شنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان پیگیری می‌شود.

محمد ربیعی پیش از این از عدم حضور نادر محمدی و آرش قادری در ترکیب این تیم برای این مسابقه خبر داده بود.

ترکیب دو تیم برای این بازی به شرح زیر است:

برای تیم فوتبال ذوب آهن امیرحسین رنگرز جدی، سید محمد قریشی، محمد جواد محمدی، سجاد آشوری، دانیال ای ری، پوریا آریا کیا، حبیب فرعباسی، علی مصلح، مهراد رضایی، سبحان خاقانی و فردین یوسفی به زمین خواهند آمد.

ذوب آهن با هدایت ربیعی به میدان آمده است.

در آن سوی میدان، مس رفسنجان با هدایت ساکت الهامی با داوود نوشی صوفیانی، محمدنژاد مهدی، محمد خدابنده لو، میثم تیموری، حسن جعفری، فرشید باقری، محسن آذرباد، لوسیانو پری را، محمد مهدی محبی، علی عندنان کاظم و جلال علی محمدی پا به این مسابقه گذاشته است.