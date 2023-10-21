بازگرداندن دختر گمشده به آغوش گرم خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد گودرزی معاون هماهنگ کننده پلیس پایتخت اظهار کرد: فروردین‌ماه سال جاری، زن جوانی به اداره چهارم پلیس آگاهی تهران مراجعه کرد و به کارآگاهان این پلیس گفت، ساعتی قبل دختر جوانم برای خرید از خانه بیرون رفته اما دیگر بازنگشته است.

وی افزود: پس از تشکیل پرونده در اداره چهارم پلیس آگاهی (ویژه فقدان) تیمی زبده از کارآگاهان این فرماندهی راهی محل مورد نظر شدند و با بهره‌گیری از شیوه‌های کشف نوین جرم پی بردند، دختر نوجوان به سوپرمارکت مراجعه نکرده است.

معاون هماهنگ کننده تهران بزرگ عنوان کرد: کارآگاهان در نخستین گام با اقدامات اطلاعاتی متوجه شدند، دختر گمشده توسط یک پسر جوان با شگرد ازدواج اغفال شده و از خانه فرار کرده است که همین سرنخ کافی بود تا کارآگاهان روش‌های علمی هویت متهم را شناسایی کردند.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: کارآگاهان در گام بعدی با بررسی‌های تخصصی مخفیگاه پسر جوان را شناسایی کردند و در ادامه با هماهنگی‌های لازم با مرجع قضایی طی یک عملیات منسجم موفق به دستگیری وی شدند که در ادامه نیز دختر جوان پیدا شد.

وی افزود: متهم پس از انتقال به اداره چهارم پلیس آگاهی در جریان تحقیقات ابتدایی ضمن ابراز ندامت و پشیمانی به جرم خود مبنی بر اغفال دختر جوان با شگرد وعده‌های پوشالی و دروغین ازدواج اعتراف کرد.

سردار گودرزی خاطرنشان کرد: با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضایی، دختر گمشده به آغوش گرم خانواده خود بازگردانده شد و متهم کشف جرایم احتمالی در اختیار کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهی قرار گرفت.