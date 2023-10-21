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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۵۷

سردار گودرزی اعلام کرد؛

بازگرداندن دختر گمشده به آغوش گرم خانواده

بازگرداندن دختر گمشده به آغوش گرم خانواده

معاون هماهنگ کننده پلیس پایتخت از بازگرداندن دختر گمشده به آغوش گرم خانواده خبر داد و گفت: در رابطه با این پرونده یک متهم دستگیر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد گودرزی معاون هماهنگ کننده پلیس پایتخت اظهار کرد: فروردین‌ماه سال جاری، زن جوانی به اداره چهارم پلیس آگاهی تهران مراجعه کرد و به کارآگاهان این پلیس گفت، ساعتی قبل دختر جوانم برای خرید از خانه بیرون رفته اما دیگر بازنگشته است.

وی افزود: پس از تشکیل پرونده در اداره چهارم پلیس آگاهی (ویژه فقدان) تیمی زبده از کارآگاهان این فرماندهی راهی محل مورد نظر شدند و با بهره‌گیری از شیوه‌های کشف نوین جرم پی بردند، دختر نوجوان به سوپرمارکت مراجعه نکرده است.

معاون هماهنگ کننده تهران بزرگ عنوان کرد: کارآگاهان در نخستین گام با اقدامات اطلاعاتی متوجه شدند، دختر گمشده توسط یک پسر جوان با شگرد ازدواج اغفال شده و از خانه فرار کرده است که همین سرنخ کافی بود تا کارآگاهان روش‌های علمی هویت متهم را شناسایی کردند.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: کارآگاهان در گام بعدی با بررسی‌های تخصصی مخفیگاه پسر جوان را شناسایی کردند و در ادامه با هماهنگی‌های لازم با مرجع قضایی طی یک عملیات منسجم موفق به دستگیری وی شدند که در ادامه نیز دختر جوان پیدا شد.

وی افزود: متهم پس از انتقال به اداره چهارم پلیس آگاهی در جریان تحقیقات ابتدایی ضمن ابراز ندامت و پشیمانی به جرم خود مبنی بر اغفال دختر جوان با شگرد وعده‌های پوشالی و دروغین ازدواج اعتراف کرد.

سردار گودرزی خاطرنشان کرد: با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضایی، دختر گمشده به آغوش گرم خانواده خود بازگردانده شد و متهم کشف جرایم احتمالی در اختیار کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهی قرار گرفت.

کد مطلب 5917857

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