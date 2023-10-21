به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کارآگاه علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی پایتخت اظهار کرد: کارکنان راه‌آهن منطقه شمس‌آباد شهر ری کشف جسد خون‌آلود مرد جوانی را روی ریل قطار به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کردند.

وی افزود: طولی نکشید که ماجرای این کشف جسد در بی‌سیم‌های کارآگاهان پلیس پیچید و دقایقی بعد تیمی از کارآگاهان جنایی اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ راهی محل حادثه شدند و جسد مردی حدوداً ۳۵ ساله را مشاهده کردند که از ناحیه سر هدف شلیک گلوله قرار گرفته بود.

سردار گودرزی ادامه داد: تحقیقات ابتدایی حکایت از آن داشت، متوفی پزشک جراح یکی از بیمارستان‌های تهران بوده که احتمالاً در محل دیگری با سلاح گرم به قتل رسیده یا خودکشی کرده است.

وی با بیان اینکه سلاح گرم و پوکه فشنگ در محل حادثه کشف نشده است، افزود: در نخستین گام مأموران تیم تشخیص هویت پلیس آگاهی اقدام به انگشت‌نگاری در صحنه جنایت و روی جسد کردند تا ردپایی از قاتل احتمالی به دست آورند؛ همچنین کارآگاهان جنایی مأموریت یافتند برای کشف ترددهای احتمالی مشکوک دوربین‌های مداربسته اطراف ریل راه‌آهن را هدف بازبینی قرار دهند.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت عنوان کرد: در بررسی بیشتر مشخص شد، متوفی از خانه خود واقع در ولنجک به سمت فرودگاه امام تاکسی گرفته اما در مسیر با درخواست خود پیاده شده که در ادامه براثر شلیک گلوله فوت کرده است؛ همچنین در روند تحقیقات یک نامه از خانه وی کشف شد که نشان می‌داد متوفی در گذشته قصد خودکشی داشته است.

وی با بیان اینکه احتمال خودکشی متوفی زیاد است، خاطرنشان کرد: جسد متوفی برای معاینات دقیق‌تر به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات جنایی کارآگاهان دایره ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ برای کشف زوایای پنهان این حادثه (قتل یا خودکشی) ادامه دارد.

* الناز برکاتی