به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال‌الدین میرجعفریان عصر شنبه در نشست هماهنگی سرمایه‌گذاری انرژی خورشیدی در اردبیل، اظهار کرد: با توجه به اهمیت ویژه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور و اولویت این موضوع، شرایط و زیرساخت‌ها برای سرمایه‌گذاری انرژی خورشیدی در استان اردبیل فراهم است.

وی تصریح کرد: در همین راستا برای تولید ۵۰۰ مگاوات برق از انرژی خورشیدی در استان اردبیل هدف‌گذاری شده و برای مقدمات اجرا و سرآمد شدن استان در این زمینه تلاش می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل گفت: لازم است منظومه سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر از جمله بادی، خورشیدی، زمین‌گرمایی و سی. اچ.پی تهیه و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

انجام حمایت‌های تسهیلاتی و رفع موانع احتمالی از مسیر سرمایه‌گذاری انرژی‌های تجدیدپذیر

معاون استاندار اردبیل افزود: هر سرمایه‌گذار با اهلیتی که در این حوزه‌ها اقدام کند، حمایت‌های تسهیلاتی و رفع موانع احتمالی آن انجام خواهد شد و علاوه بر سرمایه‌گذاران، بسته‌های عملیاتی این اقدام برای خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی و عشایر نیز لحاظ شده که با مشارکت دستگاه‌های مرتبط اجرا می‌شود.

میرجعفریان با بیان اینکه جلسات پیگیری موضوع و رفع مشکلات احتمالی سرمایه‌گذاران به صورت مستمر برگزار می‌شود، خواستار اقدام با جدیت سرمایه‌گذاران و تعامل اعتمادسازی در این زمینه شد.