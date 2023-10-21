به گزارش خبرنگار مهر، سید کمالالدین میرجعفریان عصر شنبه در نشست هماهنگی سرمایهگذاری انرژی خورشیدی در اردبیل، اظهار کرد: با توجه به اهمیت ویژه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور و اولویت این موضوع، شرایط و زیرساختها برای سرمایهگذاری انرژی خورشیدی در استان اردبیل فراهم است.
وی تصریح کرد: در همین راستا برای تولید ۵۰۰ مگاوات برق از انرژی خورشیدی در استان اردبیل هدفگذاری شده و برای مقدمات اجرا و سرآمد شدن استان در این زمینه تلاش میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل گفت: لازم است منظومه سرمایهگذاری در زمینه انرژیهای پاک و تجدیدپذیر از جمله بادی، خورشیدی، زمینگرمایی و سی. اچ.پی تهیه و در اختیار سرمایهگذاران قرار گیرد.
انجام حمایتهای تسهیلاتی و رفع موانع احتمالی از مسیر سرمایهگذاری انرژیهای تجدیدپذیر
معاون استاندار اردبیل افزود: هر سرمایهگذار با اهلیتی که در این حوزهها اقدام کند، حمایتهای تسهیلاتی و رفع موانع احتمالی آن انجام خواهد شد و علاوه بر سرمایهگذاران، بستههای عملیاتی این اقدام برای خانوادههای تحت پوشش نهادهای حمایتی و عشایر نیز لحاظ شده که با مشارکت دستگاههای مرتبط اجرا میشود.
میرجعفریان با بیان اینکه جلسات پیگیری موضوع و رفع مشکلات احتمالی سرمایهگذاران به صورت مستمر برگزار میشود، خواستار اقدام با جدیت سرمایهگذاران و تعامل اعتمادسازی در این زمینه شد.
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