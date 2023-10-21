بوستان میراشرف اردبیل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه در این مراسم که نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل و نمایندگان استان در مجلس حضور داشتند، بوستان میراشرف اردبیل با ۱۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری به بهره‌برداری رسید تا ساکنان مناطق محروم ۱۳ گانه اردبیل از فضای سبز ایجاد شده بهره‌مند شوند.

شهردار اردبیل در این مراسم اظهار کرد: در سال‌های اخیر توسعه متوازن و افزایش سرانه فضای سبز در مناطق پنجگانه شهرداری اردبیل مورد توجه قرار گرفته و در همین راستا تلاش کردیم تا در کوتاه‌ترین زمان و از محل اعتبارات بازآفرینی شهری، بوستان میراشرف را راه‌اندازی کنیم.

محمود صفری تصریح کرد: قرار است فرهنگسرایی نیز در این بوستان احداث و راه‌اندازی شود تا اهالی از برنامه‌های مختلف اجرا شده در این فرهنگسرا استفاده کنند.

وی گفت: رویکرد ما توسعه فضای سبز در مناطق مختلف شهر به شکل متوازن و عادلانه است و قطعاً در ورودی‌های شهر نیز تلاش بر ساماندهی و ارتقای بوستان‌ها و فضاهای سبز است.

شهردار اردبیل افزود: باید به تناسب اجرای این پروژه‌ها سایر طرح‌های عمرانی نیز مورد توجه شهرداری قرار گیرد تا ما جذابیت بیشتری را در شهر ایجاد کرده و فضای مناسبی را در جلب رضایت مردم شاهد باشیم.

صفری در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در کنار توسعه بوستان‌ها و فضای سبز و درختکاری، پروژه‌های مختلفی در قالب بافت فرسوده در مرحله اجرا است که می‌تواند اردبیل را به نقطه توانمندی در بهبود سیمای شهری برساند.

شهردار اردبیل اضافه کرد: ورودی‌های شهر اردبیل نیاز به ساماندهی و اصلاح دارد تا با یک چشم‌انداز مناسب بتوان برای حضور گردشگران و مسافران این ورودی‌ها را آراسته‌تر کرد.