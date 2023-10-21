مسئولان نهادهای رهبری در دانشگاه ها نقش هدایتگری پدرانه دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی حجت الاسلام سید مهدی میراحمدی در مراسم معارفه مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با بیان اینکه فعالیت روحانیان در دانشگاه برای دخالت در امور دانشگاه نیست، گفت: نقش اصلی نمایندگان رهبری همان نقش هدایتگری است.

معاون منابع انسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها افزود: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، مسئول اصلی رفع اشکالات فکری و معرفتی و مقابله با انحرافات و کجروی‌ها در امور اسلامی هستند و فراتر از حضور اداری، با حضور معنوی و پدرانه خود این مهم را بر دوش دارند.

وی با تأکید بر اینکه دانشگاه مبدأ تحولات در کشور است دانشگاه را محیط اندیشه و خردورزی یاد کرد و گفت: دفاتر نهاد رهبری به تعبیر مقام معظم رهبری، مأمن و مرکز عواطف و احساسات برای دانشجویان است و بدین جهت این دفاتر راه‌اندازی شده‌اند.

معاون منابع انسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها اشاره‌ای نیز به جریانات غزه و ظلم استکبار جهانی داشت و عنوان کرد: امنیت، عدالت و رفاه، سه اصل مهمی است که مردم فلسطین با ظلم ۷۰ ساله اسرائیل غاصب و همدستان او از آن محروم هستند و نباید نسبت به این اتفاقات بی‌توجه باشیم.

بر اساس این گزارش، در این مراسم از خدمات و فعالیت‌های حجت‌الاسلام عقیل فرزانه قدردانی و حجت‌الاسلام سیدحسن سیدی به عنوان سرپرست جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی معارفه شد.