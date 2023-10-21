شاخصه های فرهنگی در کنار توسعه عمرانی دیده شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمودرضا مهاجری عصر شنبه در نشست فرهنگی و محفل اُنس با قرآن در یاسوج، افزود: در کنار اقدامات عمرانی، توجه به شاخصه‌های فرهنگی باید مد نظر مسئولان قرار بگیرد.

وی ابراز داشت: در وزارت نیرو بنیه خوبی برای فرهنگ دیده شده و این یک برگ برنده برای ما است.

مهاجری تصریح کرد: در تبیین نظام نامه شورای فرهنگی وظایف و بایدها به خوبی آمده و در حوزه خاص فرهنگ دینی برای سال جاری در ۸ محور برنامه‌های مهمی مد نظر است.

مهاجری با بیان اینکه اهداف باید با تاسی از قرآن اجرایی شود، گفت: جهاد تبیین و تبلیغ مصرف بهینه بخشی از اساس کار ما در امور فرهنگی است.

مشاور فرهنگی وزیر نیرو تصریح کرد: در سفر رئیس جمهوری به استان ۲ هزار میلیارد طرح افتتاح و کلنگ زنی شد.

وی افزود: باید طرح‌های استان در حوزه برق و آب در این دولت محقق شود، چرا که برخی از این طرح‌ها مربوط به ۱۲ و یا ۱۷ سال قبل است.