آبرسانی به ۱۷٠٠ شهر و روستای کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، امید صالحی عصر شنبه در نشست قرآن و عترت وزارت نیرو در یاسوج، افزود: در کنار خدمات رسانی و آبرسانی به ۹ شهرستان و حدود ۱۷۰۰ شهر و روستا، توجه به فرهنگ را همواره نصب العین داریم.

وی با بیان اینکه خشت نخست توسعه و آبادانی از توسعه فرهنگ و باورهای عمومی می‌گذرد، تصریح کرد: در صنعت مهم آب و برق مبحث فرهنگ، بنیادی است.

صالحی افزود: ما مسئول توزیع حیاتی ترین نیاز مردم هستیم و برای مصرف درست این مایع کمیاب به فرهنگ سازی و آگاهی بخشی نیازمندیم.

صالحی گفت: خوشبختیم امروز بانی مراسمی شده‌ایم که مزین به نام قرآن است و امیدواریم همکاران ما با توسل به راهنمایی‌های قرآن در خدمت صادقانه به مردم توفیق روز افزون داشته باشند.

در پایان این مراسم با اهدا لوح تقدیر و هدیه از مقام آوران استانی مسابقات قرآنی صنعت آب و برق کهگیلویه و بویراحمد تجلیل شد.