موفقیت در پدافندغیرعامل در گرو توجه به آموزش دانش آموزان است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر شوشتری صبح یکشنبه در نشست تخصصی ستاد پدافند غیرعامل آموزش و پرورش استان که با حضور مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری خراسان رضوی و جمعی از معاونین و رؤسای ادارات آموزش و پرورش استان برگزار شد، اظهار کرد: اگر می‌خواهیم در مجموعه پدافند غیرعامل موفق عمل کنیم باید به اهمیت آموزش و آگاهی بخشی در سطح دانش آموزان پی ببریم.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: آموزش و پرورش پهن پیکر ترین نهاد دولتی استان و به تبع با ظرفیت ترین نهادِ فرهنگ سازی و تعمیق قوانین در جامعه می‌باشد.

وی افزود: پلیس یار مدارس، از جمله اقدامات خوب آموزش و پرورش در حوزه پدافند غیرعامل است.

شوشتری بیان کرد: همه اقشار باید در حوزه آموزش و پرورش آموزش ببینند. یکی از اقدامات ابداعی و خوب آموزش و پرورش که کمک شایانی به مجموعه پدافند غیرعامل استان نمود ساز و کار پلیس یار مدارس بود.