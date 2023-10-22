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۳۰ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۵۲

با صدور بیانیه‌های جداگانه‌؛

علمای اهل سنت استان بوشهر جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند

علمای اهل سنت استان بوشهر جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند

بوشهر- جمعی از علمای اهل سنت استان بوشهر با صدور بیانیه‌های جداگانه‌ای به محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از مقاومت مردم مظلوم فلسطین و طوفان الاقصی پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی راه افتادن موج جدید جنایات رژیم اشغالگر قدس، جمعی از علمای اهل سنت استان بوشهر شامل شیخ خلیل افرا عضو شورای برنامه‌ریزی مدارس اهل سنت کشور و رئیس هیئت افتای اهل‌سنت استان بوشهر و امام جمعه موقت شهر کنگان، شیخ حمزه کردی امام جمعه اهل سنت جزیره شمالی، شیخ جاسم جابری عضو شورای روحانیت اهل سنت استان، اسماعیل خمیسی امام جماعت مسجد علی بن ابیطالب روستای بنود، حمزه کردی امام جمعه جزیره شمالی، ابراهیم مقدسی امام جمعه شهر چاه مبارک، محمد کوزه‌گر امام جمعه موقت تمبک و نخل غانم، مصطفی شادمان امام‌جمعه اهل سنت روستای پرک کنگان و سید نوید هاشمی امام جماعت و فعال حوزه قرآنی ۳۰ مهر ۱۴۰۲ ضمن صدور بیانیه‌های جداگانه‌ای به محکومیت این جنایات پرداختند.

علمای اهل سنت استان بوشهر در این بیانیه‌ها بر حمایت قاطع خود از حق مقاومت فسلطینیان در برابر اشغال و حق تعیین سرنوشت ایشان تأکید کرده و نقض فاحش حقوق بشردوستانه و ارتکاب جنایات گسترده جنگی از سوی رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.

در بخش دیگری از این بیانیه‌ها ضمن حمایت از عملیات طوفان الاقصی، آن را یک خروش و در واقع یک انعکاس بزرگ از روح مقاومت دانسته که نه به ظلم و نه به تجاوز را فریاد می‌زند.

کد مطلب 5918460

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