به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه رویداد کار و تک و رونمایی از سامانه کاریابی دانشگاه صنعتی اصفهان، پیش از ظهر دوشنبه در سالن کنفرانس این دانشگاه با حضور مدیران عامل حامیان رویداد کار و تک، نمایندگان صنایع شرکت‌کننده در نمایشگاه و معاونین دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.

«رویداد کار و تک درآمدی بر تعامل صنعت و دانشگاه است»

الهام محمودزاده، معاون فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان در مراسم افتتاحیه رویداد کار و تک (نخستین رویداد کار و فناوری) اظهار کرد: اولین و مهم‌ترین هدف برگزاری این رویداد، القای حس باور به جوانان است تا بدانند فرصت‌های شغلی بسیاری وجود دارد و می‌توانند مسیر موفقیت آمیز خود را در حوزه پژوهش به حوزه کار آفرینی پیوند بزنند.

وی افزود: پیشرفت‌ها و فرصت‌های خوب در حوزه فناوری باید به دانشجویان ارائه شود تا بدانند مسیر فارغ التحصیلی آن‌ها می‌تواند به شغل و آینده خوب منتهی شود.

معاون فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به ایجاد فرصت آشنایی با ظرفیت دانشجویان و جوانان در قالب این رویداد دو روزه بیان کرد: امیدواریم این رویداد فرصت شناسایی نیروهای خوب و کارآفرین برای شرکت‌ها باشد.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه صنعتی اصفهان از برترین دانشگاه‌های کشور است که دانشجویان با رتبه‌های زیر صد و هزار وارد آن می‌شوند، امیدواریم بتوانیم به این دانشجویان کمک کنیم تا با امید آفرینی در کشور ما خدمت کنند و صنعت داخلی از حضور آن‌ها بهره ببرد.

محمودزاده با بیان اینکه رویداد کار و تک درآمدی بر تعامل صنعت و دانشگاه است، گفت: این تعامل نقطه کلیدی برای پیشرفت کشور است و امیدواریم به اهداف خود در این راستا دست پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه یکی از فاکتورهای مهم پیشرفت کشور ارتباط دانشگاه و صنعت است، گفت: راه حل‌های مشکلات کشور از سمت دانشگاه به صنعت روانه می‌شود و برگزاری رویدادهای مختلف و تشکیل تیم‌های خوب از استادان و دانشجویان می‌تواند در این حوزه مؤثر باشد، در نهایت سود این ارتباط به کشور خواهد رسید.

تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه نیازمند قراردادها و گرانت‌های پژوهشی

ذاکرحسین فیروزه، مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی اصفهان در این مراسم با اشاره به طرح تحول دانشگاه و مؤسسات پژوهشی که سال ۱۳۹۸ از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شد، اظهار کرد: تعداد قرارداد ارتباط با صنعت در سال ۱۴٠۱، ۱٠۸۳۵ مورد بود که دانشگاه صنعتی اصفهان در این راستا جایگاه مناسبی داشت و فقط شش دانشگاه بالاتر از ما قرار داشتند.

وی با اشاره به سهم شرکت‌های فناوری در کسب این جایگاه افزود: برای ارتقا جایگاه شرکت‌ها به منظور بهبود ارتباط میان صنعت و دانشگاه باید چند شیوه را مورد توجه قرار داد که شامل قراردادهای پژوهشی، گرانت‌های پژوهشی، استفاده از ظرفیت مرکز نوآوری و فناوری شرکت است.

مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی اصفهان ادامه داد: گرانت‌های پژوهشی، حمایت‌های مالی هستند که دانشگاه برای یک حوزه پژوهشی در صنعت موردنظر اقدام می‌کند. ایجاد مرکز مشترک نوآوری و فناوری نیز بین دانشگاه و صنعت موردنظر از جمله مهمترین اقداماتی است که به توسعه ارتباط دو بخش کمک می‌کند.

وی بیان کرد: اعضای هیأت علمی به صورت پاره وقت می‌توانند در صنایع خاص حضور پیدا کرده و با شناسایی مسائل صنعت موردنظر بستر همکاری بین دانشگاه ما و آن صنعت را فراهم کنند که نتیجه آن ارتقا ارتباط و استفاده از تعامل صنعت و دانشگاه برای توسعه است.

فیروزه با بیان اینکه امسال کارآموزی را در یک بستر جدید ایجاد کردیم، گفت: کارآموزی می‌تواند محل ارتباط دانشجو و صنعت باشد. در سامانه جدید کارآموزی هدفمند است و کار به بهترین نحو پیش می‌رود.

وی گفت: بعضی از دانشکده‌ها کارورزی را اجرا می‌کنند اما قرار است این روش گسترده شود تا دانشجویان در شرایط بهتری دوره کارورزی در صنعت را پشت سر بگذارند.

مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به کار و آموزش پایدار (کوآپ) گفت: در این طرح دانشجو به صورت کامل وارد صنعت می‌شود و سابقه کار و بیمه برای او تعیین می‌شود و دانشجویان سال‌های سوم و چهارم می‌توانند در این طرح شرکت کنند. شیوه نامه این طرح تدوین شده و فقط بحث تدوین قراردادها باقی مانده است.

وی با اشاره به طرح‌های کاریابی بیان کرد: روش سنتی کاریابی، معرفی از سوی اعضای هیأت علمی یا انتشار پوستر و آگهی در دانشکده‌ها بود. با بررسی انجام شده آمار افراد جذب شده از طریق این روش بسیار پایین بود. اینجا این سوال مطرح می‌شد که فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی اصفهان کجا هستند؟ برپایی این رویداد به این سوال پاسخ می‌دهد.

فیروزه گفت: از جمله تکالیفی که ما امروز به شرکت‌ها خواهیم داد تدوین قرارداد کوآپ و ایجاد درختواره مهارت‌ها و ارائه ایده برای جذب دانشجویان است.

وی با اشاره به قانون جهش تولید دانش بنیان بیان کرد: ماده ۱۳ این قانون درمورد استقرار واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع و ارتباط با دانشگاه‌هاست که طبق تفاهم نامه، شرکت‌ها می‌توانند قرارداد خود را با دانشگاه تدوین کنند که از جمله نتایج آن معافیت مالیاتی برای شرکت‌هاست.

«سامانه کاریابی بستری برای آماده سازی نیروهای دانشگاهی برای ورود به صنعت»

علیرضا بصیری، مدیر مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی اصفهان در مراسم رونمایی از سامانه کاریابی دانشگاه با اشاره به لزوم ارتقا میان صنعت و دانشگاه اظهار کرد: سامانه کارآموزی و کاریابی در همین راستا و براساس دغدغه مشترک بین صنعت و دانشگاه و آماده سازی نیروهای دانشگاهی برای ورود به صنعت ایجاد شده است.

وی با اشاره به مزایای سامانه کارآموزی افزود: آشنایی با رشته‌های موردنیاز صنایع از جمله این مزایا است که کمک می‌کند تقسیم بندی دانشجویان کارآموز در صنایع به شیوه‌ای مؤثرتر انجام شود. این سامانه عملیاتی شده و در حال استفاده است.

مدیر مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به سامانه کاریابی گفت: هدف این است که دانشجو یا فارغ التحصیل دانشگاه به صورت اختیاری اطلاعات مکان و درختواره‌ای از رشته خود را درج کند تا صنعت موردنظر، کاریابانی که مدنظر دارد را جستجو و انتخاب کند.

وی با اشاره به کمک به صنایع در مصاحبه و استخدام گفت: انجام مصاحبه روال طاقت فرسایی است که آماده هستیم برای همکاری در این حوزه و تسهیل روند جذب با صنایع همکاری کنیم.

گفتنی است، نمایشگاه کار و تک با هدف برقراری ارتباط راحت‌تر دانشجویان و آشنایی آن‌ها با مراکز صنعتی استان اصفهان در یکم و دوم آبان ماه روبروی کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می‌شود.