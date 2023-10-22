به گزارش خبرنگار مهر، شعیب بحرینی عصر یکشنبه در نشست با تیم اجتماع محور جزیره خارگ اظهار داشت: بدون شک شکل گیری سازمانهای مردم نهاد و افزایش فعالیتهای اجتماعی از طریق مشارکتهای مردمی در سمنها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی افزود: پیوند سمنها و سازمانهای دولتی علاوه بر پویایی شهروندان در بررسی موشکافانه مسائل و مشکلات از ابعاد مختلف نقش بسزایی دارد.
شهردار خارگ تصریح کرد: با توجه به لزوم پرداختن به مقوله آسیب شناسی با نگاه تخصصی و کارشناسانه، طرحهای اجتماع محور، علاوه بر پیشگیری از رشد آسیب در زمینههای مختلف فرهنگی و اجتماعی، میتواند نشاط و پویایی شهر و شهروندان را دوچندان نماید.
بحرینی گفت: یقیناً شهر شاد و پویا، موجبات شکل گیری امید و خلاقیت زندگی شهروندی را فراهم میکند و با ایجاد خودباوری جمعی پتانسیلهای شکل گیری اقدامات خودجوش و هدفمند اجتماعی علمی و فرهنگی، همچنین زیست محیطی و نیکوکارانه را بالفعل میسازد.
در ادامه این نشست، رحیمی تسهیل گر تیم اجتماع محور نیز طی توضیحاتی اظهار کرد: این تیم، ذیل فعالیتهای مؤسسه پیشگیری " روشنای صبح سپید امید"، با هدف افزایش سطح مشارکت محله محور شهروندان در مقابله با آسیبهای اجتماعی و ارائه راهکارهای مطابق با استانداردها و شاکله ابلاغی تیمهای اجتماع محور، تشکیل شده است.
وی افزود: از پیامدهای فعالیت این تیم، امید اجتماعی و پیشگیری از رشد آسیبهای روانی و اجتماعی در سطوح خرد و کلان میباشد.
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