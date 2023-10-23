میرعلی آقا سیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، افزود: با توجه به بستر بکر منطقه جنوارداغی و با احترام به جایگاه رفیع این قله که مامن فعال حیات وحش و حیات گیاهی منطقه می‌باشد با صرف نظر از صعودهای کوهنوردی، باید از آن به عنوان قله پاک و صعود نشده و همچنین امانت آینده حفظ و نگهداری ویژه انجام داد.

وی با اشاره به مراسم افتتاح خانه کوهنوردی جنوارداغی شهرستان سراب، گفت: هیأت با هرگونه ساخت و افتتاح خانه کوهنوردی در پایه کوه مرزی آذربایجان شرقی و اردبیل مخالف است.

رئیس هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی آذربایجان شرقی عنوان کرد: فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی با ابلاغ "طرح سیمرغ" برای هیأت‌های کوهنوردی استان‌های سراسر کشور خواستار معرفی بلندترین قله در هر استان کرده بود و با توجه به اینکه که از گذشته قله کمال از سلسله جبال سهند با ارتفاع ۳۷۵۰ متر به عنوان مهمترین قله کوهنوردی برای صعود مورد استفاده قرار می‌گرفت.

آقا سیدی با اشاره به اینکه اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی و امداد و نجات منطقه به صراحت مخالفت خود را با ساخت خانه کوهنوردی اعلام نموده‌اند، یادآور شد: به غیر از این ۲ نهاد، خانه فعالین محیط زیست و توسعه پایدار آذربایجان، هیأت رئیسه، کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان نیز با معرفی جنوارداغی به طرح سیمرغ مخالفت کرده و هشدار برخورد قانونی را داده‌اند.

رئیس هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی آذربایجان شرقی اظهار داشت: ساخت و افتتاح پناهگاه جنوارداغی فایده‌ای جز هدر رفت منابع مالی نخواهد داشت چرا که ابنیه های مشابه در سطح استان جزو مشکلات و معضلات این هیأت بوده و عدم استقبال و استفاده کوهنوردان از این مکان‌ها و نداشتن، مسئول نگهداری و تأمین هزینه‌های نگهداری به علت به صرفه نبودن آنها عملاً باعث تعطیلی و تخریب و نهایتاً استفاده به عنوان اسطبل و طویله برای نگهداری حیوانات برای چوپان‌های منطقه تبدیل شده است.

آقا سیدی همچنین اذعان داشت: پناهگاه قوش گلی پای کوه کمال که اول به محل نگهداری گوسفندان و هم اکنون هم تخریب کامل گردیده، قرارگاه شاه یوردی سهند بلااستفاده مانده و به محل نگهداری گوسفندان محلی تبدیل شده و همچنین پناهگاه کوهنوردی پای کوه سهند در مسیر جنوبی مراغه که سال است درب و پنجره آن بسته و پلمپ شده و در حال تخریب می‌باشد به هر حال ادامه روند ساخت و سازها به نام قرارگاه و پناهگاه و خانه کوهنورد پای کوه‌ها عملاً به صلاح نمی‌باشد و این هزینه‌ها را می‌توان در جای بهتری هزینه کرد.

وی با تاکید به این موضوع که هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی آذربایجان شرقی خواستار خارج کردن نام قله جنوار داغی از لیست طرح سیمرغ استان بوده، اذعان داشت: این خواسته برای جلوگیری از بروز مشکلات بعدی بوده و هرگونه حادثه و مشکلات زیست محیطی و غیره ناشی از این تصمیم به عهده تأیید و تشویق و ترغیب کنندگان این موضوع خواهد بود.

آقا سیدی خاطرنشان کرد: به فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی کشور پیشنهاد داده‌ایم که اسم قله جنوارداغی که نزدیک به ۲۰۰ متر از قله کمال بلند تر می‌باشد به نام مرتفع‌ترین قله استان ثبت شود ولی بدلیل مشکلات عدیده از قبیل محیط زیستی، واقع بودن در منطقه حفاظت شده، صعب العبور بودن، بعد مسافتی بیشتر از تبریز، عدم امکان امداد و نجات در مواقع بحرانی و دیگر دلایل در طرح سیمرغ گنجانده نشود و به جای آن قله بزقوش و یا دیگر قله‌ها در طرح سیمرغ اضافه شوند.

گفتنی است، قله کمال به ارتفاع ۳۷۵۰ متر از سطح دریا بلندترین نقطه در سلسله جبال سهند می‌باشد و در بین کوهنوردان به کمال داغی شهرت دارد این قله در شمال روستای چیچکلو، جنوب شرقی روستای مشهور لیقوان و در جنوب روستای ثمر خزان قرار گرفته است.