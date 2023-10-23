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۱ آبان ۱۴۰۲، ۸:۱۳

طی سال جاری؛

۳۹۰۰ کارت هوشمند برای رانندگان حمل و نقل کالا در بوشهر صادر شد

۳۹۰۰ کارت هوشمند برای رانندگان حمل و نقل کالا در بوشهر صادر شد

بوشهر- معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر گفت: از ابتدای سال جاری، سه هزار و ۹۴۲ کارت هوشمند رانندگان حوزه حمل و نقل کالای استان تمدید شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شهابی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اطلاعات موجود در کارت هوشمند رانندگان در راستای تشخیص رانندگان فعال از غیرفعال، جلوگیری از صدور کارت‌های تقلبی و تکراری، ایجاد گردش کار آنلاین، سهولت در صدور بارنامه، ثبت تخلفات راننده، سیستم نوبت‌دهی در پایانه‌های بار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر افزود: طی نیمه نخست سال جاری ۱۷۳ کارت هوشمند ناوگان باری و ۱۳۱ کارت هوشمند رانندگان حوزه حمل و نقل کالا صادر شده است.

وی یادآور شد: تمدید کارت هوشمند رانندگان وانت باری ۱۴۰ مورد، صدور کارت هوشمند رانندگان وانت باری هفت مورد و صدور کارت هوشمند ناوگان وانت بار به تعداد ۱۲ مورد از ابتدای سال جاری صورت پذیرفته است.

شهابی بیان کرد: بیش از ۲ هزار و ۴۵۹ مورد نظارت بر عملکرد فعالیت رانندگان فعال ناوگان حمل و نقل کالا با انجام بازدیدهای دوره‌ای اجرا شده است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر ادامه داد: در حال حاضر سه هزار و ۳۲۰ ناوگان باری و هزار و ۵۷۷ وانت بار در استان فعال هستند.

کد مطلب 5919126

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