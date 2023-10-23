مرگ ۳۲۷ نفر براثر تصادف طی سال جاری در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی گفت: در شش ماه امسال ۳۲۷ نفر در حوادث رانندگی استان جان خود را از دست دادند شدند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد افزایش داشت.

وی افزود: بر اساس آمارها، ۲۶۳ نفر از تلفات تصادفات شش ماهه نخست امسال را مردان و مابقی را نیز زنان تشکیل داده‌اند و شهرستان‌های آمل با ۴۵، بابل با ۴۰، ساری با ۳۴ بیشترین و شهرستان عباس آباد با چهار نفر کمترین فوتی را گزارش کرده‌اند.

وی ادامه داد: از ۳۲۷ کشته تصادفات شش ماهه، ۲۳۱ نفر در حوادث برون شهری و راه روستایی (با افزایش ۲ درصدی) و ۹۶ نفر در حوادث درون شهری، (با افزایش ۱۲ درصدی) گزارش شده است.

عباسی گفت: هفت هزار ۲۰۰ نفر طی شش ماهه امسال به علت مصدومیت ناشی از تصادفات رانندگی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده‌اند که این رقم نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ درصد رشد را نشان می‌دهد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان، رعایت قوانین و مقررات رانندگی، از مهم‌ترین شاخصه‌های توسعه‌یافتگی و نشانه فرهنگ بالای ملی دانست و برای کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی نسبت به رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی تاکید کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی استان می‌توانند در امر فرهنگ سازی با استفاده از آمارهای پزشکی قانونی با برنامه ریزی پیشگیرانه و ارتقای آگاهی عمومی مردم در راستای کاهش آمار کشته‌ها و مصدومین در حوادث رانندگی مؤثر باشند.