  1. استانها
  2. زنجان
۱ آبان ۱۴۰۲، ۹:۲۲

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان:

۱۰۰ درصد مطالبات گندمکاران استان زنجان پرداخت شد

۱۰۰ درصد مطالبات گندمکاران استان زنجان پرداخت شد

زنجان- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: بیش از ۶ میلیارد تومان از بهای خرید تضمینی گندم کشاورزانی پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله زمانی روز دوشنبه گفت: کل مطالبات گندمکاران به مبلغ ۶,۲۵۳ میلیارد تومان از طریق بانک عامل (کشاورزی) به گندمکاران پرداخت شده است.

وی گفت: ۴۳۳ هزار تن گندم کشاورزان که در سال زراعی ۱۴۰۲ برداشت کرده‌اند از طریق ۴۱ مرکز فعال ملکی و خصوصی در استان خریداری شده است.

زمانی اظهار کرد: ۶۶ هزار و ۸۴۷ محموله گندم از ۲۶ هزار و ۷۹۷ گندمکار خریداری و در سیلوهای ملکی و بخش خصوصی، جهت برنامه‌ریزی در تأمین آرد و نان شهروندان ذخیره شده است.

وی ادامه داد: طبق اعلام بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی، قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری از کشاورزان به ازای هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان تعیین شده است.

کد مطلب 5919201

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • عدم واریز مابه التفاوت کلزا IR ۱۰:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      0 0
      پاسخ
      سلام، مطالبات مابه التفاوت کلزا را چه تاریخی به کشاورزان کلزاکار پرداخت می کنید؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها