۱۰۰ درصد مطالبات گندمکاران استان زنجان پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله زمانی روز دوشنبه گفت: کل مطالبات گندمکاران به مبلغ ۶,۲۵۳ میلیارد تومان از طریق بانک عامل (کشاورزی) به گندمکاران پرداخت شده است.

وی گفت: ۴۳۳ هزار تن گندم کشاورزان که در سال زراعی ۱۴۰۲ برداشت کرده‌اند از طریق ۴۱ مرکز فعال ملکی و خصوصی در استان خریداری شده است.

زمانی اظهار کرد: ۶۶ هزار و ۸۴۷ محموله گندم از ۲۶ هزار و ۷۹۷ گندمکار خریداری و در سیلوهای ملکی و بخش خصوصی، جهت برنامه‌ریزی در تأمین آرد و نان شهروندان ذخیره شده است.

وی ادامه داد: طبق اعلام بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی، قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری از کشاورزان به ازای هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان تعیین شده است.