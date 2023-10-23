۱۰۰ درصد مطالبات گندمکاران استان زنجان پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله زمانی روز دوشنبه گفت: کل مطالبات گندمکاران به مبلغ ۶,۲۵۳ میلیارد تومان از طریق بانک عامل (کشاورزی) به گندمکاران پرداخت شده است.
وی گفت: ۴۳۳ هزار تن گندم کشاورزان که در سال زراعی ۱۴۰۲ برداشت کردهاند از طریق ۴۱ مرکز فعال ملکی و خصوصی در استان خریداری شده است.
زمانی اظهار کرد: ۶۶ هزار و ۸۴۷ محموله گندم از ۲۶ هزار و ۷۹۷ گندمکار خریداری و در سیلوهای ملکی و بخش خصوصی، جهت برنامهریزی در تأمین آرد و نان شهروندان ذخیره شده است.
وی ادامه داد: طبق اعلام بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی، قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری از کشاورزان به ازای هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان تعیین شده است.
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