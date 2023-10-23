برگزاری دعای توسل برای شفای مجروحان فلسطینی در سراسر گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان با انتشار اطلاعیه‌ای از عموم مردم گیلان دعوت کرد تا با قرائت دعای توسل در مساجد و بقاع متبرکه سراسر استان، از درگاه خداوند متعال شفای عاجل مجروحان فلسطینی، پیروزی هر چه سریع‌تر جبهه مقاومت و نابودی کامل رژیم سفاک و کودک‌کش صهیونیستی را خواستار باشند.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

استمرار حملات وحشیانه و جنایات ضد حقوق بشری رژیم نامشروع و جعلی صهیونیستی در شهر غزه و به خاک و خون کشیدن مراکز عمومی غیرنظامی از جمله بیمارستان‌ها و مدارس و به شهادت رساندن مردم مظلوم غزه به ویژه زنان و کودکان بی‌پناه، قلب جهانیان به ویژه مسلمانان و آزادگان جهان را جریحه‌دار ساخته و به خروش آورده است.

در روزهای اخیر مردم انقلابی و مبارز استان گیلان همراه با ملت مسلمان و شریف ایران با برگزاری اجتماعات، راهپیمایی‌ها و برنامه‌های متعدد، این حمله شیطانی و جنایت تاریخی را محکوم کرده و خشم و انزجار خود را از رژیم جبار و خونخوار صهیونیستی و حامیان استکباری آن به ویژه آمریکای جهانخوار به منصه ظهور جهانیان رسانده است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان ضمن محکومیت جنایات دیوصفتانه رژیم دژخیم صهیونیستی در غزه، از عموم مردم غیور و ولایت‌مدار استان گیلان دعوت می‌نماید تا با قرائت دعای توسل در سه‌شنبه ۲/۸/۱۴۰۲ پس از اقامه نماز مغرب و عشا در مساجد و بقاع متبرکه سراسر استان گیلان به منظور شفای عاجل مجروحان حملات ددمنشانه رژیم سفاک و کودک‌کش صهیونیستی و پیروزی هر چه سریع‌تر جبهه مقاومت، با دعا و تضرع به درگاه الهی موجب دلگرمی مردم مظلوم و بی‌پناه غزه شده و نابودی کامل غده سرطانی صهیونیستی را از خداوند متعال درخواست نمایند.