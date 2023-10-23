جواد مسلم شهردار منطقه یک کلانشهر مشهد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به همت معاونت فرهنگی شهرداری و با همکاری شورای اجتماعی محلات و آموزش و پرورش به ۱۰ مدرسه در منطقه یک فراخوان ویژه برنامه «ما همه کودکان غزه ایم» ارسال کردیم و امروز شاهد تجمع این دانش آموزان هستیم.

مسلم افزود: هدف این ویژه برنامه ابراز همدردی با کودکان مظلوم فلسطینی و حمایت از کودکان فلسطینی و محکومیت جنایات اسرائیل در غزه است و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حمایت از مظلومین در جهان است.

وی گفت: در این برنامه ۵۰۰ دانش آموز مشارکت داشتند و در میدان فلسطین حضور دارند، از برنامه‌های این تجمع دل نوشته برای کودکان غزه، نقاشی خیابانی با موضوع فلسطین و حمایت از کودکان فلسطینی، اجرا و همخوانی گروه‌های سرود است.

مسلم اضافه کرد: در پایان این تجمع قطع نامه‌ای توسط دانش آموزان در محکومیت جنایات اسرائیل و حمایت از کودکان فلسطینی قرائت شد.