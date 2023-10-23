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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۳۳

با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی؛

اکتشافات تکمیلی در مجتمع معدنی اورانیوم «دیلک وردی» آغاز شد

اکتشافات تکمیلی در مجتمع معدنی اورانیوم «دیلک وردی» آغاز شد

ارومیه-عملیات اجرایی اکتشافات تکمیلی و معدن‌کاری مجتمع معدنی و صنعتی اورانیوم «دیلک وردی» در چالدران استان آذربایجان غربی با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات اجرایی اکتشافات تکمیلی و معدن‌کاری مجتمع معدنی و صنعتی اورانیوم «دیلک وردی» با حضور محمد اسلامی، آغاز شد.

محدوده اکتشافی معدن «دیلک وردی» در شمال استان آذربایجان غربی واقع شده است. محدوده اکتشافی خوی – ماکو با وسعت ۱۱۷ کیلومتر در سال ۱۳۹۹ و با استفاده از پروازهای هوابرد توسط کارشناسان سازمان انرژی اتمی ایران مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام محدوده مستعد «دیلک وردی» از نظر دارا بودن اورانیوم و سایر عناصر همراه در وسعت ۴۱ کیلومتر شناسایی شد.
پس از مطالعات اکتشافی و تخمین ذخیره در محدوده «دیلک وردی»، منابع مستعد پرتوزا با قابلیت اقتصادی شناسایی شده که با برنامه ریزی صورت گرفته، در نخستین روز آبان ۱۴۰۲ عملیات اجرایی اکتشافات تکمیلی و معدن‌کاری آغاز شد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه عملیات اجرایی معدن دیلک وردی گفت :۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای این طرح و کارخانه فرآوری در نظر گرفته شده که تاکنون برای عملیات اکتشاف ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

کد مطلب 5919405

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