اکتشافات تکمیلی در مجتمع معدنی اورانیوم «دیلک وردی» آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات اجرایی اکتشافات تکمیلی و معدن‌کاری مجتمع معدنی و صنعتی اورانیوم «دیلک وردی» با حضور محمد اسلامی، آغاز شد.

محدوده اکتشافی معدن «دیلک وردی» در شمال استان آذربایجان غربی واقع شده است. محدوده اکتشافی خوی – ماکو با وسعت ۱۱۷ کیلومتر در سال ۱۳۹۹ و با استفاده از پروازهای هوابرد توسط کارشناسان سازمان انرژی اتمی ایران مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام محدوده مستعد «دیلک وردی» از نظر دارا بودن اورانیوم و سایر عناصر همراه در وسعت ۴۱ کیلومتر شناسایی شد.

پس از مطالعات اکتشافی و تخمین ذخیره در محدوده «دیلک وردی»، منابع مستعد پرتوزا با قابلیت اقتصادی شناسایی شده که با برنامه ریزی صورت گرفته، در نخستین روز آبان ۱۴۰۲ عملیات اجرایی اکتشافات تکمیلی و معدن‌کاری آغاز شد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه عملیات اجرایی معدن دیلک وردی گفت :۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای این طرح و کارخانه فرآوری در نظر گرفته شده که تاکنون برای عملیات اکتشاف ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.