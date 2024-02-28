به گزارش خبرنگار مهر، روایت «حکمت و فقاهت» مستند پرتره‌ای درباره آیت الله دکتر علی اکبر رشاد، فقیه و استاد حکمت و عرفان اسلامی است که پنجشنبه دهم اسفندماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه چهار سیما پخش می‌شود

این مستند، هفتمین فیلم از مجموعه مستندهای «آئینه عمر» است که به کوشش گروه فرهنگ و اندیشه شبکه چهار سیما به تهیه کنندگی صدرا صدوقی و کارگردانی حسن علیزاده فرد از قاب این شبکه تلویزیونی پخش خواهد شد.

حسن علیزاده فرد کارگردان این فیلم با اشاره‌ای کوتاه به حیات علمی و فرهنگی آیت الله رشاد گفت: دکتر علی‌اکبر رشاد، دانش‌آموخته حوزه‌های علمیه تهران و قم، مدرس خارج فقه و اصول حوزه و استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است. وی افزون بر چهل سال است که به تدریس فلسفه‌ی دین و کلام، منطق فهم دین، تفسیر و علوم قرآنی، در دانشگاه، و سطوح عالی و خارج فقه و اصول، فلسفه و عرفان در حوزه علمیه اشتغال دارد.

او افزود: حاصل بیست سال تدریس خارج «قواعد فقهیه»، «صلوه الجمعه»، «صلاه المسافر»، «ولایه الفقیه»، «فقه السیاسه»، «فقه القضاء»، «فقه التکنولوجیا الحیویه» (فقه زیست فناوری و مهندسی ژنتیک)، «فلسفه الفقه»، و دو دوره «خارج اصول» و سه دوره «خارج فلسفه اصول»، این استاد حوزه و دانشگاه در قالب مجلداتی مستقل تنظیم یا در شرف انتشار است.

علیزاده تأکید کرد: استاد رشاد در طول دوران علمی و عملی خویش بیش از ۳۰ نشان علمی و جایزه را به خود اختصاص داده که در این میان کسب عنوان چهره مسلمان تأثیرگذار در سال ۲۰۲۰ از سوی مجله بین‌المللی ۵۰۰ مسلمان تأثیرگذار جهان به چشم می‌خورد.

کارگردان مستند «حکمت و فقاهت» با اشاره به برخی از فعالیت‌های پژوهشی آیت الله رشاد اظهار کرد: در بیست سال اخیر، در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی که ریاست آن به عهده استاد رشاد است، چهار دانشنامه با عنوان‌های: دانشنامه امام علی (در سیزده جلد)، دانشنامه قرآن‌شناسی (بیست و پنج جلد، که شش جلد آن پایان پذیرفته)، دانشنامه سیره نبوی (پانزده جلد) و دانشنامه فرهنگ فاطمی (در شش جلد) تدوین شده یا در حال تدوین است.

او اضافه کرد: سال ۱۳۸۸ نظریه آیت الله رشاد با عنوان نظریه «ابتناء» از سوی دبیرخانه کرسی‌های نظریه پردازی به جشنواره بین‌المللی فارابی معرفی شد و آن جشنواره کرسی وی را به عنوان کرسی برتر معرفی و مورد تقدیر ویژه قرار داد.

علیزاده تصریح کرد: آیت الله رشاد از جمله شخصیت‌هایی است که از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی فعالیت‌های قابل توجهی داشته است و در کنار اهتمام ویژه به جامعه روحانیت و حوزه‌های علمیه تهران و سراسر کشور، اقدامات مختلفی در بحث وحدت حوزه و دانشگاه انجام داده است تا جایی که تعداد قابل توجهی از استادان و پژوهشگران همکار ایشان در مراکز علمی و حوزوی، از چهره‌های برجسته دانشگاهی اند.

بر اساس این گزارش «آئینه عمر» کاری از گروه فرهنگ و اندیشه شبکه چهار سیما است که در قالب آن، زندگی، سلوک علمی و فرهنگی و میراث پژوهشی ۲۶ چهره نامدار حوزه علوم انسانی، فرهنگ و هنر ایران به تصویر کشیده شده است.

سایر عوامل این مستند تلویزیونی عبارتند از: مجری طرح: محراب محمدزاده؛ مشاور رسانه‌ای: سیده الهام کاظمی؛ تحقیق و پژوهش: سیامک آسیابانی و سیامک صدیقی؛ تدوین: مینا سیفی؛ دستیار تدوین: کارن درآینده؛ صداگذاری و انتخاب موسیقی: عرفان حسن زاده؛ صدابرداران: مجید نجاتی؛ سینا الله وردی پور و علی کرامت منش؛ تصویربردار: حسن علیزاده فرد؛ دستیاران تصویر: مبینا سلمانی؛ محمد حسین سلطانی؛ میلاد محمدزاده؛ دستیار کارگردان: علی محمد صادق و مدیر تولید: علی هیهاوند.

مجموعه مستند «آینه عمر» پنجشنبه‌ها ساعت ۱۹:۰۰ پخش و جمعه‌ها ساعت ۱۲:۳۰ تکرار می‌شود.