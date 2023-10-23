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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۴۷

توسط انتشارات انقلاب اسلامی؛

برگزیدگان پویش کتابخوانی «جاذبه حسینی» معرفی شدند

برگزیدگان پویش کتابخوانی «جاذبه حسینی» معرفی شدند

اسامی برگزیدگان پویش کتابخوانی «جاذبه حسینی» توسط انتشارات انقلاب اسلامی وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی برگزیدگان پویش کتابخوانی «جاذبه حسینی» توسط انتشارات انقلاب اسلامی وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) اعلام شد.

پویش کتابخوانی «جاذبه حسینی» به مناسبت ماه صفر و ایام اربعین سید و سالار شهیدان امام حسین (ع) برگزار شد.

در این پویش کتابخوانی بیش از ۲۳۰۰ نفر شرکت کرده بودند و از میان مخاطبانی که به همه سوالات پاسخ صحیح داده‌اند، ۴۰ نفر به قید قرعه، برنده جایزه متبرک حرم سیدالشهداء (ع) شده‌اند.

مخاطبان می‌توانند برای مشاهده نتایج پویش کتابخوانی «جاذبه حسینی» به پایگاه الکترونیکی انتشارات انقلاب اسلامی به نشانی www.khameneibook.ir مراجعه نمایند.

کتاب «جاذبه‌حسینی» دربردارنده گزیده بیانات حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مدّظلّه‌العالی) درباره حضرت زینب (س) و اربعین حسینی است.

کد مطلب 5919601

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