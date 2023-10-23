به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس کرمی، فرمانده یگان انتظامی مترو تهران گفت: در پی افزایش سرقت در ایستگاه‌های مترو موضوع به تمامی مأموران مستقر در ایستگاه‌های مترو تهران اعلام و گشت زنی‌های هدفمند برای پیشگیری از سرقت و دستگیری سارقان افزایش داده شد.

وی با بیان اینکه مأموران مستقر در ایستگاه مترو به مردی که در حال پرسه زنی بی هدف در مترو بود مشکوک شدند افزود: بر همین اساس مراقبت‌های ویژه آغاز تا اینکه مأموران متهم را در حال سرقت از شهروندی با استفاده از ازدحام جمعیت مشاهده می‌کنند و سریعاً وارد عمل شده و متهم را غافلگیر و دستگیر کردند.

فرمانده یگان انتظامی مترو تهران گفت: در بررسی اولیه از متهم ۳۴۳ گرم طلا سرقتی به ارزش ۹۰۰ میلیون تومان کشف شد و متهم در تحقیقات پلیسی به جرم خود و ۱۰ فقره سرقت به روش طلاقاپی در ایستگاه‌های مترو تهران اعتراف کرد.

سرهنگ کرمی با بیان اینکه متهم به مرجع قضایی معرفی شد، افزود: تحقیقات بیشتر برای کشف جرایم احتمالی متهمان و شناسایی مال باختگان ادامه دارد.