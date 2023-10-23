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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۰۹

سرهنگ کرمی خبرداد؛

بازداشت طلا قاپ سابقه‌دار در ایستگاه مترو

بازداشت طلا قاپ سابقه‌دار در ایستگاه مترو

فرمانده یگان انتظامی مترو پایتخت از دستگیری طلاقاپ سابقه‌دار در مترو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس کرمی، فرمانده یگان انتظامی مترو تهران گفت: در پی افزایش سرقت در ایستگاه‌های مترو موضوع به تمامی مأموران مستقر در ایستگاه‌های مترو تهران اعلام و گشت زنی‌های هدفمند برای پیشگیری از سرقت و دستگیری سارقان افزایش داده شد.

وی با بیان اینکه مأموران مستقر در ایستگاه مترو به مردی که در حال پرسه زنی بی هدف در مترو بود مشکوک شدند افزود: بر همین اساس مراقبت‌های ویژه آغاز تا اینکه مأموران متهم را در حال سرقت از شهروندی با استفاده از ازدحام جمعیت مشاهده می‌کنند و سریعاً وارد عمل شده و متهم را غافلگیر و دستگیر کردند.

فرمانده یگان انتظامی مترو تهران گفت: در بررسی اولیه از متهم ۳۴۳ گرم طلا سرقتی به ارزش ۹۰۰ میلیون تومان کشف شد و متهم در تحقیقات پلیسی به جرم خود و ۱۰ فقره سرقت به روش طلاقاپی در ایستگاه‌های مترو تهران اعتراف کرد.

سرهنگ کرمی با بیان اینکه متهم به مرجع قضایی معرفی شد، افزود: تحقیقات بیشتر برای کشف جرایم احتمالی متهمان و شناسایی مال باختگان ادامه دارد.

کد مطلب 5919798

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