توقیف محموله سیگار قاچاق در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سردارعلی ابراهیمی اظهار داشت: در پی اعلام خبری از پلیس امنیت اقتصادی استان زنجان مبنی بر تردد یک دستگاه خودرو سواری سمند حامل کالای قاچاق، از محورهای مواصلاتی استان، بررسی موضوع در دستور کار مأموران مبارزه با جرایم اقتصادی قزوین قرار گرفت.

وی افزود: در ادامه اقدامات اطلاعاتی مأموران استان قزوین محور تردد خودرو و تعداد متهمان مورد شناسایی قرار گرفته و تیم‌های عملیاتی ویژه برای دستگیری آنها اعزام شدند.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه طی یک عملیات تعقیب و گریز خودرو حامل محموله قاچاق متوقف و ۲ نفر در این خصوص دستگیر شدند، خاطرنشان کرد: در بازرسی از خودرو ۱۵۰ هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش تقریبی ۵ میلیارد ریال کشف و ضبط شد.