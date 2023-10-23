به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان دوشنبه شب در آئین بهره‌برداری از این پروژه، گفت: یکی از مطالبات مردم در شهرستان‌های ماکو، شوط و بازرگان، تأمین آب شرب مطمئن بود که با وجود محدودیت‌ها و مشکلات در کمتر از یک سال اجرا و تأمین شد.

وی، افزود: با حفر چاه‌های مورد نیاز تا دهه فجر امسال، شاهد رفع مشکل مربوط به گل‌آلود بودن آب در مواقع بارندگی خواهیم بود.

معتمدیان همچنین یکی از اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم در سطح کشور و استان را تأمین آب شرب و آبرسانی به مناطق شهری و روستایی عنوان کرد و یادآور شد: نهضت آبرسانی به شهرها و روستاهای آذربایجان‌غربی، با همکاری و مشارکت قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) در حال انجام بوده و با تفاهم‌نامه های امضا شده، منابعی از سوی دولت تأمین خواهد شد تا روستاهایی که با ناپایداری آب شرب مواجه هستند، از آب پایدار برخوردار شوند.

استاندار آذربایجان‌غربی یکی از افتخارات دولت سیزدهم را اتمام آبرسانی به تمام مناطق استان دانست و افزود: با همت قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) این اراده دنبال شده و با تأمین منابع مالی از سوی دولت، شاهد آبرسانی به ۶۰۰ روستای آذربایجان‌غربی در قالب طرح نهضت آبرسانی خواهیم بود.

معتمدیان همچنین اجرای شبکه‌های جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب را از دیگر مطالبات مردم ماکو عنوان کردو اظهار داشت: منابع مالی این طرح از محل تبصره ۵۶ تأمین شده و قسط اول آن به زودی پرداخت و قسط دوم نیز در سال آینده پرداخت خواهد شد.

پروژه خط انتقال آب از تصفیه خانه شماره یک به تصفیه خانه شماره دو ماکو سال گذشته تعریف و در کمتر از یک سال اجرا و به مرحله بهره‌برداری رسید.

این پروژه با مشارکت سازمان منطقه آزاد ماکو، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی اجرا و شامل خط انتقال به طول ۷/۵ کیلومتر، احداث حوضچه شیرآلات، تقویت الکتروپمپ ها و تجهیز و راه اندازی بوده و برای اجرا و بهره برداری از این پروژه ۳۹۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.