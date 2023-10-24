به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، در ادامه مسابقات پاراآسیایی هانگژو و در رشته تیراندازی با کمان، کمانداران کشورمان در مرحله حذفی به مصاف رقبای خود رفتند.

زهرا نعمتی در مرحله یک هشتم نهایی ریکرو به مصاف نماینده هند رفت و با نتیجه ۶ بر صفر به پیروزی رسید. وی در یک چهارم نهایی به مصاف کمانداری از تایلند رفت و با نتیجه ۶ بر ۲ به پیروزی رسید و راهی نیمه‌نهایی شد. نعمتی روز جمعه در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف کمانداری از هند می‌رود.

سمیه رحیمی در مرحله یک هشتم نهایی ریکرو به مصاف نماینده اندونزی رفت و با نتیجه ۶ بر ۴ به پیروزی رسید. وی در یک چهارم نهایی به مصاف کمانداری از چین رفت و با نتیجه ۶ بر ۲ شکست خورد از صعود به نیمه‌نهایی بازماند.

مریم یاورپور در مرحله یک هشتم نهایی کامپوند به مصاف نماینده فیلیپین رفت و با نتیجه ۱۳۵ بر ۱۳۱ به برتری رسید. وی در یک چهارم نهایی به مصاف کمانداری از سنگاپور رفت و با نتیجه ۱۴۳ بر ۱۴۱ شکست خورد و از صعود به نیمه‌نهایی بازماند.

فرزانه عسگرپور در مرحله یک هشتم نهایی کامپوند به مصاف نماینده تایلند رفت و با نتیجه ۱۴۲ بر ۱۳۳ به پیروزی رسید. وی در یک چهارم نهایی به مصاف کمانداری از چین رفت و با نتیجه ۱۴۴ بر ۱۳۹ شکست خورد و از صعود به نیمه‌نهایی بازماند.