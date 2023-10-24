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۲ آبان ۱۴۰۲، ۶:۱۱

گزارش خبرنگار مهر از هانگژو؛

صعود زهرا نعمتی به نیمه‌نهایی مسابقات پاراتیراندازی با کمان

صعود زهرا نعمتی به نیمه‌نهایی مسابقات پاراتیراندازی با کمان

دومین روز رقابت های پاراتیروکمان با صعود زهرا نعمتی به نیمه نهایی و حذف سه نماینده ایران همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، در ادامه مسابقات پاراآسیایی هانگژو و در رشته تیراندازی با کمان، کمانداران کشورمان در مرحله حذفی به مصاف رقبای خود رفتند.

زهرا نعمتی در مرحله یک هشتم نهایی ریکرو به مصاف نماینده هند رفت و با نتیجه ۶ بر صفر به پیروزی رسید. وی در یک چهارم نهایی به مصاف کمانداری از تایلند رفت و با نتیجه ۶ بر ۲ به پیروزی رسید و راهی نیمه‌نهایی شد. نعمتی روز جمعه در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف کمانداری از هند می‌رود.

سمیه رحیمی در مرحله یک هشتم نهایی ریکرو به مصاف نماینده اندونزی رفت و با نتیجه ۶ بر ۴ به پیروزی رسید. وی در یک چهارم نهایی به مصاف کمانداری از چین رفت و با نتیجه ۶ بر ۲ شکست خورد از صعود به نیمه‌نهایی بازماند.

مریم یاورپور در مرحله یک هشتم نهایی کامپوند به مصاف نماینده فیلیپین رفت و با نتیجه ۱۳۵ بر ۱۳۱ به برتری رسید. وی در یک چهارم نهایی به مصاف کمانداری از سنگاپور رفت و با نتیجه ۱۴۳ بر ۱۴۱ شکست خورد و از صعود به نیمه‌نهایی بازماند.

فرزانه عسگرپور در مرحله یک هشتم نهایی کامپوند به مصاف نماینده تایلند رفت و با نتیجه ۱۴۲ بر ۱۳۳ به پیروزی رسید. وی در یک چهارم نهایی به مصاف کمانداری از چین رفت و با نتیجه ۱۴۴ بر ۱۳۹ شکست خورد و از صعود به نیمه‌نهایی بازماند.

کد مطلب 5920111

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