به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه تئاتر سولو، نمایش «ساسیزم» به نویسندگی، طراحی و کارگردانی عماد سالکی اجراهای خود را از ساعت ١٨: ٣٠ روز پنجشنبه ۴ آبان ١۴٠٢ در تالار حافظ شروع میکند.
بابک قادری، مهناز نوروزی، میلاد تاجیک، پانتهآ مرزبانیان، بابک بینش، ساناز اقتصادراد، علی صحراگرد، بهداد قادری، رز ایزدی، امیرحسین ذوالقدر، علی تیمور فامیان، محمد صدیق، هلیا کوشکی، روژین فاطوری فر، فاطمه مصباحی، مائده کریم سرابی، روژین بشیری، امیررضا مرادی فرد بازیگرانی هستند که نقشهای «ساسیزم» را به ترتیب حضور بر صحنه ایفا میکنند.
«ساسیزم» عنوان نمایشنامهای است که عماد سالکی با اقتباس از رمان «تجاوز قانونی» اثر کوبو آبه نوشته و کارگردانی کرده است. «ساسیزم» داستان شهری را روایت میکند که مردم آن شهر به هجوم ساسها دچار شده اند ….
این نمایش ارائه جدیدی از آکادمی هنرهای نمایشی سولو به عنوان مجری طرح است که در آن امیرکاوه آهنینجان سرپرست گروه و نادیا حسام مدیر آکادمی سولو در مقام مشاوران کارگردان در این نمایش حضور دارند.
سایر عوامل نمایش عبارتند از طراح صحنه، لباس و گریم: نادیا حسام، طراح نور: نیلوفر ساداتی، دستیار کارگردان: نازنین دستگردی، طراحی پوستر: نقاشیهای رز ایزدی، مشاور رسانهای: محمد وفایی، مدیر تبلیغات: پیام احمدی کاشانی، عکاس: شهریار اکبریه، ساخت تیزر و صدابردار: علی توکلی.
این نمایش آبان و آذر ١۴٠٢ هر روز به جز شنبهها ساعت ١٨: ٣٠ به مدت ٧٠ دقیقه در تالار حافظ روی صحنه میرود.
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