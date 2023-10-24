  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۴۳

مدیر زراعت جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری خبر داد؛

کشت هویج در ۲۰۰ هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری

کشت هویج در ۲۰۰ هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری

شهرکرد_مدیر زراعت جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: ۲۰۰ هکتار از اراضی این استان زیر کشت هویج است که عمده آن در شهرستان بن قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله سعیدی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۲۰۰ هکتار از اراضی این استان زیر کشت هویج است که عمده آن در شهرستان بن قرار دارد، البته در شهرستان‌های بروجن، لردگان، فارسان کوهرنگ و کیار هم سطوحی تحت کشت است.

وی تصریح کرد: عملکرد هویج در این استان حدود ۶۰ تا ۷۰ تن در هکتار است که پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۲ تا ۱۴ هزار تن برداشت هویج امسال داشته باشیم.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ارقام مختلف هویج در این استان کشت می‌شود ادامه داد: هویج تولیدی در بازار خود استان و استان‌های همجوار به فروش می‌رسد.

کد مطلب 5920487

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها