کشت هویج در ۲۰۰ هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، روحالله سعیدی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۲۰۰ هکتار از اراضی این استان زیر کشت هویج است که عمده آن در شهرستان بن قرار دارد، البته در شهرستانهای بروجن، لردگان، فارسان کوهرنگ و کیار هم سطوحی تحت کشت است.
وی تصریح کرد: عملکرد هویج در این استان حدود ۶۰ تا ۷۰ تن در هکتار است که پیشبینی میشود حدود ۱۲ تا ۱۴ هزار تن برداشت هویج امسال داشته باشیم.
مدیر زراعت جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ارقام مختلف هویج در این استان کشت میشود ادامه داد: هویج تولیدی در بازار خود استان و استانهای همجوار به فروش میرسد.
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