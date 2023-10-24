۳۰۰۰ میلیارد ریال برای اصلاح و توسعه شبکه های آب مازندران صرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد برارزده ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به عملیات اجرایی اصلاح و توسعه شبکه توزیع و خطوط انتقال آبرسانی در استان اظهار داشت: طی ۶ ماهه گذشته ۸۸ هزار و ۳۰۰ متر اصلاح شبکه توزیع و ۷۹ هزار و ۸۶ متر توسعه شبکه در سراسر مازندران انجام شده است.

وی افزود: طی این مدت ۱۰ هزار و ۳۴۱ متر اصلاح خطوط انتقال و ۳۴ هزار و ۹۷۴ متر نیز توسعه خطوط در استان اجرا شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مازندران مجموع اجرای اصلاح و توسعه شبکه توزیع و خطوط انتقال آبرسانی را ۲۱۲ هزار و ۹۷۴ متر اعلام کرد و گفت: برای این مقدار عملیات اجرایی بیش از سه هزار و ۱۹۴ میلیارد ریال اعتبار صرف شده است.

وی افزود: در شهرستان ساری با ۲۹ هزار ۶۱۲ متر اصلاح و توسعه شبکه توزیع و خطوط انتقال بیشترین عملیات اجرایی انجام شده است.