به گزارش خبرنگار مهر، علی باستین سهشنبهشب در جمع خبرنگاران با اشاره به در حال تکمیل بودن طرح مطالعاتی سرمایهگذاری در منطقه آزاد صنعتی و تجاری بوشهر گفت: از متقاضیان سرمایهگذاری در این منطقه درخواست میشود طرح پیشنهادی خود را برای استقرار فعالیتها و واحدهای اقتصادی ارائه دهند.
وی با بیان اینکه یکی از ظرفیتهای مهم استان بوشهر منطقه آزاد صنعتی و تجاری است افزود: مطالعات این منطقه بهعنوان یکی از مطالبات مردم و فعالان اقتصادی با تلاش دولت انقلابی و مردمی آیتالله رئیسی و پیگیری استاندار محترم توسط دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه کشور در حال تکمیل است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره به مطالعات لازم برای کاربریهای مختلف در منطقه آزاد بوشهر گفت: طرحهای مطالعاتی برای تأمین زیرساختهای لازم سرمایهگذاری در منطقه آزاد صنعتی تجاری بوشهر آغاز شده است.
وی با اشاره به زمانبندی برای تکمیل زیرساختهای لازم در منطقه آزاد بوشهر اضافه کرد: در این راستا طرح مطالعاتی چگونگی استقرار فعالیتها و واحدهای اقتصادی توسط مشاور طرح در حال اجرا است.
باستین از متقاضیان سرمایهگذاری در منطقه آزاد بوشهر در بخشهای صنعتی، تجاری و تولیدی با تاکید بر تکمیل زنجیرههای ارزش محصولات راهبردی استان بوشهر درخواست کرد تا با ارائه پیشنهادات خود در زمینه صنعتی، معدنی، کشاورزی، شیلات و تجاری به دستگاههای اجرایی مربوطه و یا سازمان منطقه آزاد بوشهر در مدت یک هفته اقدام کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر اضافه کرد: پس از جمعبندی نهایی و نحوه استقرار آن فعالیتها در منطقه آزاد صنعتی تجاری بوشهر، برنامهریزی توسط مشاور طرح انجام و زمین مورد نیاز طرحهای سرمایه گذاری بر اساس مطالعات زون بندی منطقه واگذار میشود.
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