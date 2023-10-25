منچستر امیدوار به صعود ماند/ خیال راحت رئال با تثبیت صدرنشینی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا شامگاه سه شنبه با برگزاری ۸ دیدار پیگیری شد که در مهمترین مسابقه منچستریونایتد موفق شد با کسب پیروزی خانگی مقابل «کپنهاگن» امیدهای خود را برای صعود به مرحله بعد حفظ کند.

نتایج کامل مسابقات به شرح زیر است:

گروه A

* گالاتاسرای یک - بایرن مونیخ ۳

گل‌ها: مائورو ای کاردی (۳۰) برای گالاتاسرای و کینگزلی کومان (۸)، هری کین (۷۳) و جمال موسیالا (۷۹) برای بایرن مونیخ

* منچستر یونایتد یک - کپنهاگن صفر

گل: هری مگوایر (۷۲)

منچستر یونایتد با یک پیروزی خانگی سخت و به لطف برد بایرن مونیخ مقابل گالاتاسرای در کورس صعود به مرحله بعدی باقی ماند و با سه امتیاز در جایگاه سوم گروه قرار گرفت. شانس و شاید روح «سر بابی چارلتون» فقید امشب با منچستری‌ها بود و در حالی که ۴ دقیقه زمان اضافه برای نیمه دوم منظور شده بود در دقیقه ۹۰+۵ داور خطای «اسکات مک تأمینی» در محوطه جریمه روی بازیکن کپنهاگن را پنالتی گرفت و تیم دانمارکی این فرصت را داشت که بازی را به تساوی بکشاند. اما «اونانا» به زیبایی ضربه پنالتی «لارسن» را مهار کرد تا به قهرمان منچستر تبدیل شود و تیمش در یک شب خاطره انگیز سه امتیاز حیاتی را کسب کند.

این تیم اکنون رقابت تنگاتنگی با «گالاتاسرای» چهار امتیازی دارد. بایرن مونیخ هم با این ۹ امتیازی که کسب کرده است تا حدی صعود خود را به مرحله بعدی قطعی کرده و بعید به نظر می‌رسد که دیگر تیم‌های گروه مشکلی برای صعود این تیم ایجاد کنند. هرچند نباید کپنهاگن را از معادلات این گروه حذف کرد. این تیم هم این احتمال را دارد که در دور برگشت مانع از کسب امتیاز دیگر تیم‌ها شود و هم خودش روی کاغذ شانس صعود به مرحله بعد را دارد.

گروه B

* سویا یک - آرسنال ۲

گل‌ها: نمانیا گودلی (۵۸) برای سویا و گابریل مارتینلی (۴۵+۴) و گابریل ژسوس (۵۳) برای آرسنال

* لانس یک - آیندهوون یک

گل‌ها: الیه واهی (۶۵) برای لانس و یوهان باکایوکو (۵۵) برای آیندهوون

شاگردان «آرتتا» در تیم آرسنال با سه امتیاز ارزشندی که برابر سویا کسب کردند با ۶ امتیاز به صدر جدول صعود کردند. تیم «لانس» هم در حالی که این فرصت را داشت که در یک بازی خانگی با کسب سه امتیاز مقابل «آیندهوون» راه صعود خود را هموار کند اما با تساوی یک به یک متوقف شد تا با پنج امتیاز در رده دوم قرار بگیرد. در این گروه سویا و لانس هم ۲ امتیازی هستند.

گروه C

* براگا یک - رئال مادرید ۲

گل‌ها: آلوارو دیالو (۶۳) برای براگا و رودریگو (۱۶) و جود بلینگام (۶۱) برای رئال مادرید

* یونیون برلین صفر - ناپولی یک

گل: جیاکومو راسپادوری

پیروزی خارج از خانه رئال مادرید مقابل براگا این تیم را ۹ امتیازی کرد تا مقتدرانه در پایان مرحله رفت در صدر جدول قرار بگیرد. ناپولی هم با این پیروزی خارج از خانه مقابل یونیون برلین با ۶ امتیاز در رده دوم قرار گرفت. براگا با سه امتیاز و یونیون برلین هم با صفر امتیاز سوم و چهارم هستند.

گروه D

* اینتر ۲ - سالزبورگ یک

گل‌ها: اک سانچز (۱۹) و هاکان چالهان اوغلو (۶۴) برای اینتر و اسکار گلوخ (۵۷) برای سالزبورگ

* بنفیکا صفر - رئال سوسیداد یک

گل: بریس مندز (۶۳)

با پیروزی «اینتر» و «رئال سوسیداد» این دو تیم اکنون ۷ امتیازی هستند و تیم اسپانیایی با تفاضل گل بهتر در صدر جدول قرار دارد. «ردبول سالزبورگ» در این گروه سه امتیازی است و سوم جدول است. شگفتی این گروه را هم بنفیکا رقم زده است که با صفر امتیاز در قعر جدول قرار دارد و اگر این روند را ادامه دهد حتی برای کسب سهمیه لیگ اروپا هم نمی‌تواند شانسی داشته باشد.

در ادامه مسابقات لیگ قهرمانان اروپا شامگاه چهارشنبه ۸ دیدار دیگر برگزار می‌شود تا پرونده این مسابقات در دور رفت بسته شود.

دیدارهای باقی مانده از هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا به شرح زیر است:

* فاینورد - لاتزیو

* بارسلونا - شاختار

این دیدارها ساعت ۲۰:۱۵ آغاز می شود.

*سلتیک - اتلتیکومادرید

*نیوکاسل - دورتموند

*پاری سن ژرمن - آث میلان

*لایپزیش - ستاره سرخ بلگراد

*یانگ بویز - منچسترسیتی

آنتورپ - پورتو

این دیدارها ساعت ۲۲:۳۰ آغاز می شود.