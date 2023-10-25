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۳ آبان ۱۴۰۲، ۷:۵۵

گزارش خبرنگار مهر از هانگژو؛

اولین طلای پاراکمانداران با قهرمانی تیم دوبل ریکرو مردان

اولین طلای پاراکمانداران با قهرمانی تیم دوبل ریکرو مردان

تیم دوبل ریکرو مردان با غلبه بر چین نخستین مدال طلا پاراکمانداران در بازی‌های پاراآسیایی را به دست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، فینال رقابت های دوبل ریکرو مردان امروز چهارشنبه میان دو تیم ایران و چین برگزار شد که طی آن تیم ایران با نتیجه ۵ بر ۳ پیروز شد و به مدال طلا دست یافت.

محمدرضا عرب عامری و غلامرضا رحیمی ترکیب تیم دوبل ریکرو را در این دیدار تشکیل می دادند.

پارکمانداران ایران و چین به ترتیب با برتری برابر تایلند و هند در مرحله نیمه نهایی به دیدار فینال راه یافتند.

این نخستین مدال طلا پاراکمانداران در این دوره بازی های پاراآسیایی است. امروز همچنین تیم دوبل ریکرو بانوان به مدال نقره دست یافت.

تیم دوبل کامپوند بانوان در مرحله نیمه نهایی حریفی از چین را پیش رو دارد.

کد مطلب 5921140

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