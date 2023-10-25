جزییات اجرای قانون واگذاری خودروی داخلی به ایثارگران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران درباره جزییات اجرای قانون واگذاری خودروی داخلی به ایثارگران گفت: در راستای اجرای بند (و) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور و آیین نامه اجرایی بند مذکور و اجرایی ماده ۴۵ قانون جامع خدمات‌رسانی در خصوص واگذاری خودرو به جانبازان ۲۵ الی ۴۹ درصد جسمی حرکتی، فرزند شهید، همسر شهید و آزادگان دارای معلولیت مورد تایید کمیسیون پزشکی بنیاد بعد از حدود ۱۰ سال از زمان اجرای قانون جامع و نظر به مساعدت وزارت صمت و بانک مرکزی، مقرر شد از مهرماه سال جاری برای ۲۱۱۲ نفر از مشمولان فوق به صورت جداگانه، ۱۲۰۰ نفر توسط ایران خودرو خودرو ۲۰۷ اتوماتیک و ۹۱۲ نفر توسط شرکت سایپا خودرو شاهین اتوماتیک اقدامات مقتضی صورت پذیرد.

معاون رییس جمهور عنوان کرد: در ارتباط با فرآیند اجرا مقرر شد که در هر ماه پیامکی از سوی شرکت‌های خودرو ساز به مشمولان جهت تکمیل اطلاعات و انتخاب نمایندگی و دریافت پیش فاکتور اقدام و بانک‌های عامل نیز هر ماه برای این افراد نسبت به ارسال پیامک برای دریافت تسهیلات موضوع واگذاری خودرو از محل تبصره ۱۶ قانون بودجه و تکمیل تفاوت وجه توسط مشمول اقدام شود تا مطابق آیین نامه مذکور شرکت‌های خودرو ساز بعد از دو ماه از تکمیل وجه نسبت به تحویل خودرو به این عزیزان اقدام کنند.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران خاطرنشان کرد: با تلاش و رایزنی‌های صورت پذیرفته و نظر مساعد شرکت‌های خودرو ساز، مقرر شد با توجه به محدودیت‌های حرکتی مشمولان عزیز، خودروی اتوماتیک به این عزیزان تحویل شود.

معاون رییس جمهور گفت: طی چند روز گذشته از سوی هر دو خودروساز پیامک‌های ثبت نام و تکمیل پروفایل برای مشمولان ارسال شده که مقرر شد پیامک‌ها مجدداً برای ایشان ارسال شود.

قاضی‌زاده هاشمی تصریح کرد: از مشمولان عزیز تقاضا می‌شود در زمان مقرر نسبت به ثبت نام و دریافت تسهیلات وام و تکمیل وجه اقدام کنند.

همچنین در خصوص خودروهای وارداتی، مراتب از مراجع ذیربط در دست پیگیری است.