تکمیل سرویس فیبر نوری شهرکرد تا سال ۱۴۰۴

مرتضی بلالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به پروانه اپراتورها برای ارائه خدمات مانند اینترنت و پهنای باندی که باید در اختیار مشترکین بر اساس قرارداد و تعهدشان قرار دهند، باید پهنای باند و سرویسی که در نظر دارند به نحوی احسنت در اختیار مشترک قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه برخی از اپراتورها این موضوع که شبکه فرسوده است را برای عدم ارائه اینترنت مطرح می‌کنند تصریح کرد: در این خصوص اپراتور ملزم است بر اساس تعهد خود پهنای باند، سرویس و اشتراکی که در قرارداد آمده تأمین و در اختیار مشترک قرار دهد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: مشترکانی که در خصوص عدم انجام تعهدات برخی از اپراتورها اعتراض دارند می‌توانند از طریق سامانه 195.ir یا از طریق تماس با شماره سه رقمی ۱۹۵ مشکل خود را به‌عنوان شکایت ثبت کند.

بلالی ادامه داد: همکاران ما در بخش تنظیم و مقررات به‌عنوان دستگاه نظارتی در اسرع وقت و کمتر از ۲۴ ساعت مشکل را بررسی و رفع می‌کنند و با اپراتور متخلف برخورد می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بهانه‌هایی از این دست که فاصله تا مرکز مخابراتی زیاد است و یا اینکه سیستم فرسوده است برای کاهش کیفیت اینترنت و یا سرعت آن قابل قبول نیست، به همین دلیل اگر در زمان تحویل اپراتور نتوانست رضایت مشتری را جلب کند ما به‌عنوان دستگاه نظارتی ورود می‌کنیم.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات چهارمحال و بختیاری یادآور شد: در بسیاری از شهرها به سمت ایجاد فیبر نوری پیش می‌رویم، که برای ایجاد پهنای باند برای منازل و کسب و کارها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بلالی افزود: مشترکینی که نیاز به ترافیک و پهنای باند بالا دارند می‌توانند بستر را تغییر بدهند چراکه سیم مسی در جهان در حال منسوخ شدن است، بنابراین استفاده از فیبر نوری در این راستا اهمیت بالایی دارد.

وی با بیان اینکه پروژه اجرای فیبر نوری در شهرهای استان آغاز شده است و این امکان برای مشترکین فراهم است که از این امکانات استفاده کنند تاکید کرد: این پروژه در ۴۳ شهر استان تحت عنوان پروژه اجرای فیبر نوری برای منازل و کسب و کارها آغاز شده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات چهارمحال و بختیاری سرعت اینترنت در بستر فیبر نوری را ۸۰ تا ۹۰ برابر سرعت ای دی اس ال عنوان و خاطرنشان کرد: مشترکین می‌توانند در محله‌هایی که فیبر نوری اجرا شده است، سرویس خود را تغییر دهند.

بلالی اذعان داشت: تلاش ما بر این است که تا پایان سال ۱۴۰۴، ۱۰۰ درصد خانوارهای مرکز استان و ۸۰ درصد خانوارهای سایر شهرهای استان به بستر فیبر نوری متصل شوند.

وی بیان داشت: برای اجرای فیبر نوری نیازی به نصب دکل نیست چراکه بستر زمینی است، اما در کوچه‌ها و خیابان‌های فرعی از طریق نصب یک عمود کوچک در کنار دیوار کار پیش می‌رود.