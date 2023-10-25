به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کف‌پوش‌ها، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته تهران با حضور فعال گروه تولیدی صنعتی ظریف مصور همراه است تا بزرگترین تولیدکننده موکت ایران، بار دیگر مخاطبان خود را شگفت‌زده کند.

دموتکس ایران طی روزهای سوم تا ششم آبان‌ماه ۱۴۰۲ در محل دائمی برپایی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برپا می‌شود و شرکت‌های مطرحی از سراسر کشور در آن به ارائه دستاوردهای خود می‌پردازند. گروه تولیدی صنعتی ظریف مصور نیز با دست پر به این نمایشگاه می‌رود و دستاوردهایی را به نمایش می‌گذارد که در نوع خود قابل توجه است و مخاطبان را با پیشنهادهای شگفت‌انگیزی روبرو می‌کند.

مدیر بازاریابی شرکت ظریف مصور خبر داد که این مجموعه در پانزدهمین حضور متوالی خود در نمایشگاه بین‌المللی کف‌پوش‌ها، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته، با انجام تحقیقات بازار گسترده و درک نیاز مخاطبان، ویژه‌برنامه‌های خاصی را برای معرفی خود به مخاطبان، مشتریان و ذی‌نفعانش پیش‌بینی کرده است.

حمیدرضا وحدت‌پور با تاکید بر اینکه گروه ظریف مصور آخرین دستاوردها، محصولات، فرایندهای عرضه محصولات و همچنین سیاست‌ها و استراتژی‌های ویژه خود را در این نمایشگاه به نمایش خواهد گذاشت، گفت: هدف از برگزاری یک رویداد یا یک نمایشگاه، دیدار چهره به چهره و نفس به نفس با مشتریان و مخاطبان است؛ بر همین اساس با دعوت ویژه از مخاطبان خود برای حضور در نمایشگاه و بازدید از غرفه ظریف مصور، پیشنهادات ویژه‌ای را برای آنان آماده کرده‌ایم.

او با اشاره به کالاها، محصولات و خدماتی که در غرفه گروه ظریف مصور به نمایش درمی‌آید، اظهار داشت: تنوع وسیعی از کالاها، محصولات و خدماتی که تحت عنوان برند ظریف مصور تولید شده است در این نمایشگاه به نمایش گذاشته می‌شود؛ موکت‌های نمدی و تافتینگ در دسته موکت‌های خانگی، موکت‌های هتلی و کالاهای پرمیوم در دسته صنعت دکوراسیون، موکت‌های خودرویی و صنعتی، زیرلایه‌ها که برای پوشش زیرسطحی موکت‌های نمدی و تافتینگ مورد استفاده قرار می‌گیرند و همچنین الیاف تولید شده در گروه ظریف مصور از جمله کالاها، محصولات و خدماتی به شمار می‌روند که توسط این شرکت در پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کف‌پوش‌ها، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته تهران به نمایش در خواهد آمد.

افزایش تعامل با مخاطبان ظریف مصور در نمایشگاه

گروه ظریف مصور یکی از اصلی‌ترین اهداف برپایی نمایشگاه و رویدادهای تجاری را افزایش تعامل با مخاطبان خود می‌داند و بر همین اساس، برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای نیز برای ارائه فرصت‌های جدید به مخاطبان انجام داده است.

مدیر بازاریابی شرکت ظریف مصور، یکی از اصلی‌ترین بخش‌های غرفه این شرکت در پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کف‌پوش‌ها، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته تهران را بخش خدمات مشتری (customer services) دانست و ادامه داد: تصمیم گرفته‌ایم مشتریان و مخاطبان خود را با دست پر از نمایشگاه بدرقه کنیم؛ بنابراین در بخش خدمات مشتری، سوپرایزهای ویژه‌ای برای مخاطبان گروه ظریف مصور در نظر گرفته‌ایم تا تجربه ویژه‌ای از محصولات این گروه به دست آورند.

او با بیان اینکه اجرای ویژه‌برنامه‌های جذابی در غرفه گروه ظریف مصور در نمایشگاه این دوره پیش‌بینی شده است، تاکید کرد: دعوت ویژه‌ای از فعالان و متخصصان حوزه معماری، هوم‌استایل، لایف‌استایل، صنعت دکوراسیون داخلی و همچنین مهندسان طراحی چیدمان برای حضور در غرفه گروه ظریف مصور انجام داده‌ایم تا مشاهده کنند این مجموعه صنعتی به عنوان بزرگترین تولیدکننده موکت در کشور، چگونه توانسته است طیف جدیدی از محصولات را تولید و به بازار عرضه کند.

به موکت‌های قدیمی فکر نکنید!

وحدت‌پور تغییر نگرش متخصصان حوزه سبک زندگی و دکوراسیون به موضوع موکت و کاربردهای آن در معماری جدید را یکی از اصلی‌ترین فعالیت‌های این مجموعه در پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کف‌پوش‌ها، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته تهران دانست و اضافه کرد: تصور برخی از مخاطبان ما در سطح جامعه به روز نشده و موکت را همچنان همان موکت‌های کبریتی قدیمی می‌دانند؛ اما ظریف مصور ثابت کرده که صنعت موکت توسعه پیدا کرده و با استفاده از تکنولوژی‌های نوین در تولید این نوع کالا، شرایط برای استفاده از انواع موکت در سبک‌های مختلف دکوراسیون از خانگی گرفته تا هتلی و اداری فراهم شده است.

او فرهنگسازی برای مصرف‌کنندگان به منظور ایجاد سهم ذهن ویژه در راستای تثبیت جایگاه موکت به عنوان یک کالای تأثیرگذار در دکوراسیون را یکی دیگر از اهداف گروه ظریف مصور در این دوره از نمایشگاه و همچنین ماه‌های آتی عنوان کرد و گفت: تصور مخاطبان از موکت به تدریج تغییر کرده است؛ اکنون مردم می‌دانند که برای زیبایی فضایی که در اختیار دارند، می‌توانند روی موکت حساب ویژه‌ای باز کنند؛ تنوع محصولات موکت، دوام، کارکردهای متفاوت و همچنین زیبایی آن شرایطی را فراهم می‌کند که مخاطبان، سهم ویژه‌ای برای استفاده از موکت در دکوراسیون فضای در اختیار خود در نظر بگیرند.

مدیر بازاریابی شرکت ظریف مصور حمایت سیاستگذاران، برنامه‌ریزان، مجریان دولتی، اصحاب رسانه و همچنین نمایندگان و عاملین فروش را عامل تأثیرگذاری در موفقیت این مجموعه و همچنین تمامی مجموعه‌های تولیدکننده موکت در دستیابی به هدفگذاری‌های انجام شده دانست و افزود: فرهنگسازی در استفاده از کالاهای خاص، فرایندی زمان‌بر، پر زحمت و نیازمند حمایت همه جانبه افرادی است که سهم ویژه‌ای در این زمینه دارند؛ بنابراین نیازمند حمایت ویژه همه افرادی هستیم که در این زمینه تأثیرگذار هستند.

او با دعوت از همه مخاطبان و علاقمندان به موکت و صنعت دکوراسیون خانگی به بازدید از پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کف‌پوش‌ها، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته تهران گفت: غرفه گروه ظریف مصور طی روزهای سوم تا ششم آبان‌ماه و در سالن شماره پنج محل دائمی برپایی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، آماده پذیرایی از مخاطبان، مشتریان و علاقمندان حوزه موکت، کفپوش‌ها و نساجی است.

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