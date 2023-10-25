گمرک تخصصی زرشک در خراسان جنوبی ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جعفری صبح چهارشنبه در اختتامیه جشنواره ملی زرشک اظهار کرد: جشنواره زرشک در واقع جشن هویت خراسان جنوبی و جشن محصولی است که ۹۸ درصد آن در استان ما تولید می‌شود.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: افتخار ما بر این است که به عنوان سربازان کشاورزان خراسان جنوبی گوشه‌ای از رنج‌های آنان را کاهش دهیم.

جعفری با اشاره به اینکه از توافق نامه‌های در جشنواره سال گذشته دو مورد به نتیجه رسید و خدمات دهی می‌دهد، ادامه داد: امروزه در جشنواره توافق نامه‌هایی متفاوت را امضا خواهیم کرد.

وی گفت: برای اولین بار از سال گذشته بخش دولتی به صورت مستقیم با زنگ جارویی زرشک مقابله کرد.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: رونمایی از کتاب‌هایی با موضوع زرشک را در جشنواره خواهیم داشت.

جعفری با بیان اینکه شرایط اعطای زمین به کشاورزان برای ایجاد بارگاه زرشک را تسهیل کردیم، افزود: ۳۸ هزار خانوار به صورت مستقیم از محصول زرشک کسب درآمد دادند.

وی بیان کرد: طی یک سال گذشته ۳۰ میلیارد تومان به واحدهای راکد دادیم که بتوانند تولید خود را ادامه دهند.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در یک سال گذشته افتتاح واحدهای فناورانه و شناسایی باغات زرشک را نیز در یک سال‌گذشته پیگیری کردیم.

جعفری با بیان اینکه ۸۰۰ بارگاه زرشک در خراسان جنوبی وجود دارد، گفت: ۴۳ درصد زرشک خراسان جنوبی فرآوری می‌شود ولی هنوز جای سرمایه گذاری برای این محصول وجود دارد.

وی با تأکید بر اینکه محصول زرشک جایگاه واقعی خود را در در صادرات پیدا نکرده است، یادآور شد: تقاضای ما ایجاد گمرک تخصصی زرشک و بورس زرشک است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی یادآور شد: اگر می‌خواهیم در حوزه صادرات زرشک موفق شویم باید آن را در بسته بندی‌های مناسب داشته باشیم و ما نیز در این زمینه حمایت لازم را خواهیم داشت.