کشف کالای قاچاق در انبار توشه راه آهن

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا بنی اسدی فر رییس پلیس پیشگیری فراجا در راستای مقابله قاطعانه با معضل شوم قاچاق و قاچاقچیان کالا و ارز در پلیس پیشگیری فراجا گفت: همکارانم در پلیس راه آهن تهران حین کنترل و بازرسی از انبار توشه این ایستگاه و کنترل محموله‌های ارسالی اداره پست به تعدادی محموله که فاقد مدارک گمرکی بودند، مشکوک می‌شوند.

وی افزود: در بازرسی به عمل آمده از محموله‌های موصوف و اسناد و مدارک گمرکی مشخص شد، این کالاها شامل ۱۶ دستگاه فتودینامیک تراپی، ۳۰ دستگاه کلاژن ساز، یک دستگاه ۷ بعدی صورت الکترومکس، یک دستگاه لیزر پوست صورت، ۱۵ عدد پایه نگهدارنده موبایل، ۹ دستگاه ایرپاد، ۵ دستگاه بلوتوث گردن، ۱۳۵ عدد تبدیل جانبی تلفن همراه، ۱۱۳ عدد کابل AUX ، ۳۹ آدابتور فندک، ۵ عدد هولدر تلفن همراه، ۹۰ عدد هندزفری، ۱۰۰ عدد تبدیل جانبی تلفن همراه، ۳۰۰ عدد OTG، ۵۲ عدد هولدر تلفن همراه، ۶۰ عدد فلاسک چای، دو دستگاه قهوه ساز، ۱۶ ست لوازم سرویس بهداشتی، ۱۷ ست لوازم آشپزخانه، ۸۴ جفت کفش کتانی که همگی ساخت کشور خارجی به ارزش ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال که در حال ارسال از مبدأ تهران به مشهد بود، کشف شد.

رییس پلیس پیشگیری فراجا تصریح کرد: کالاهای مکشوفه فاقد هرگونه پروانه گمرکی از مبادی ذیربط بود که با هماهنگی انجام شده با مرجع قضایی این کالاها توقیف و پرونده‌ای در این راستا تشکیل شد.

سردار بنی اسدی فر خاطرنشان کرد: این پلیس در راستای تحقق شعار سال و کمک به اقتصاد کشور با سوداگران و اخلال گران نظم و امنیت اقتصادی حوزه‌های صنعت ریلی و هوایی کشور قاطعانه مقابله می‌کند