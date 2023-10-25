  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۵۸

گزارش خبرنگار مهر از هانگژو؛

هت‌تریک ضیغمی‌نژاد در طلا با رکوردشکنی/ ایزدیار به برنز رسید

هت‌تریک ضیغمی‌نژاد در طلا با رکوردشکنی/ ایزدیار به برنز رسید

ملی پوشان پاراشنا ایران مدال های طلا و برنز این رشته در چهارمین دوره بازیهای پاراآسیایی را از آن خود کردند.

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، روز سوم پاراشنا در ورزشگاه المپیک هانگژو استارت خورد و در مرحله فینال ماده ۱۰۰ متر آزاد کلاس S۱۰ دو شناگر کشورمان به آب زدند.

در این رقابت سینا ضیغمی نژاد با زمان ۵۶ ثانیه و ۳۳ صدم ثانیه در رده اول ایستاد و مدال طلا را کسب کرد. شاهین ایزدیار هم با زمان ۵۷ ثانیه و ۹۴ صدم ثانیه در رده سوم قرار گرفت و مدال برنز را بدست آورد.

ضیغمی نژاد موفق شد با بالاترین ثبت زمان، رکورد بازی های پارا آسیایی را بشکند و به نام خود ثبت کند. وی پیش از این دو مدال طلای دیگر آورده بود و موفق به کسب سومین طلا شد.

کد مطلب 5921398

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها