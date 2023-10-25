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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۴۰

برگزاری هفته نهم لیگ دسته اول فوتبال با ۲۲ بازیکن محروم

برگزاری هفته نهم لیگ دسته اول فوتبال با ۲۲ بازیکن محروم

دیدارهای هفته نهم لیگ یک باشگاه‌های فوتبال در حالی برگزار می‌شود که با اعلام سازمان لیگ، ۲۲ بازیکن از حضور در دیدارهای این هفته محروم هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، اسامی محرومان هفته نهم لیگ یک باشگاه‌های فوتبال به شرح زیر است:

۱- اسماعیل زارع مربی تیم شهر راز شیراز محروم انضباطی
۲- امجد شکوه مقام مربی تیم مس شهربابک محروم انضباطی
۳- بابک احمدزاده قوی فکر پزشک تیم مس سونگون محروم انضباطی
۴- منصور جنتی معصوم مربی تیم پارس جنوبی جم محروم انضباطی
۵- مهدی نامجو مربی تیم مس کرمان محروم انضباطی
۶- میلاد خباز خلجانی تدارکات تیم مس سونگون محروم انضباطی
۷- یوسف تقی پور مربی تیم مس سونگون محروم انضباطی
۸- یوسف فضلی دون مربی تیم دریای کاسپین بابل محروم انضباطی
۹- امیرعلیدادی بازیکن تیم خلیج فارس ماهشهر محروم انضباطی
۱۰- حسین میرزا حسینی پور بازیکن تیم میهن آریو اسلامشهر
۱۱- هادی فرجی فرد مربی تیم آبی پوشان جنوب محروم به دلیل مجموع اخطار
۱۲- امید روانخواه سرمربی تیم پارس جنوبی جم محروم به دلیل مجموع اخطار
۱۳- علی نظرمحمدی سرمربی تیم داماشیان گیلان محروم به دلیل مجموع اخطار
۱۴- عباس محمدی شاه آبادی مربی تیم مس کرمان محروم به دلیل مجموع اخطار
۱۵- محمد جواد عباسی بازیکن تیم خلیج فارس ماهشهر محروم به دلیل مجموع اخطار
۱۶- علی دهقان بازیکن تیم مس شهربابک محروم به دلیل مجموع اخطار
۱۷- سیامک کوهنورد مربی تیم پارس جنوبی جم محروم به دلیل اخراج
۱۸- حیدر جعفری مربی تیم مس سونگون محروم به دلیل اخراج
۱۹- رضا یوسفی شاهرخ آبادی مربی تیم مس کرمان محروم به دلیل اخراج
۲۰- حمزه حدادی بابادی مربی تیم نفت مسجد سلیمان محروم به دلیل اخراج
۲۱- جواد شاد جلالی فیزیوتراپ تیم داماشیان گیلان محروم به دلیل اخراج
۲۲- علیرضا خدابخشی بازیکن تیم پارس جنوبی جم محروم به دلیل اخراج

شایان ذکر است اسامی اعلام شده با استناد به مدارک دریافتی کمیته مسابقات تا این تاریخ و صرفاً جهت هماهنگی و اطلاع رسانی بوده و باشگاه حسب وظیفه قانونی خود موظف می‌باشد نسبت به کنترل وضعیت محرومین بازیکن خود اقدام نماید و در نهایت مسئولیت حضور بازیکن و کادر فنی در مسابقات تماماً بعهده باشگاه مربوطه است

سازمان لیگ آماده پاسخگویی به استعلامات مورد نیاز باشگاه‌ها خواهد بود

کد مطلب 5921413

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