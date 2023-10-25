برگزاری هفته نهم لیگ دسته اول فوتبال با ۲۲ بازیکن محروم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، اسامی محرومان هفته نهم لیگ یک باشگاه‌های فوتبال به شرح زیر است:

۱- اسماعیل زارع مربی تیم شهر راز شیراز محروم انضباطی

۲- امجد شکوه مقام مربی تیم مس شهربابک محروم انضباطی

۳- بابک احمدزاده قوی فکر پزشک تیم مس سونگون محروم انضباطی

۴- منصور جنتی معصوم مربی تیم پارس جنوبی جم محروم انضباطی

۵- مهدی نامجو مربی تیم مس کرمان محروم انضباطی

۶- میلاد خباز خلجانی تدارکات تیم مس سونگون محروم انضباطی

۷- یوسف تقی پور مربی تیم مس سونگون محروم انضباطی

۸- یوسف فضلی دون مربی تیم دریای کاسپین بابل محروم انضباطی

۹- امیرعلیدادی بازیکن تیم خلیج فارس ماهشهر محروم انضباطی

۱۰- حسین میرزا حسینی پور بازیکن تیم میهن آریو اسلامشهر

۱۱- هادی فرجی فرد مربی تیم آبی پوشان جنوب محروم به دلیل مجموع اخطار

۱۲- امید روانخواه سرمربی تیم پارس جنوبی جم محروم به دلیل مجموع اخطار

۱۳- علی نظرمحمدی سرمربی تیم داماشیان گیلان محروم به دلیل مجموع اخطار

۱۴- عباس محمدی شاه آبادی مربی تیم مس کرمان محروم به دلیل مجموع اخطار

۱۵- محمد جواد عباسی بازیکن تیم خلیج فارس ماهشهر محروم به دلیل مجموع اخطار

۱۶- علی دهقان بازیکن تیم مس شهربابک محروم به دلیل مجموع اخطار

۱۷- سیامک کوهنورد مربی تیم پارس جنوبی جم محروم به دلیل اخراج

۱۸- حیدر جعفری مربی تیم مس سونگون محروم به دلیل اخراج

۱۹- رضا یوسفی شاهرخ آبادی مربی تیم مس کرمان محروم به دلیل اخراج

۲۰- حمزه حدادی بابادی مربی تیم نفت مسجد سلیمان محروم به دلیل اخراج

۲۱- جواد شاد جلالی فیزیوتراپ تیم داماشیان گیلان محروم به دلیل اخراج

۲۲- علیرضا خدابخشی بازیکن تیم پارس جنوبی جم محروم به دلیل اخراج

شایان ذکر است اسامی اعلام شده با استناد به مدارک دریافتی کمیته مسابقات تا این تاریخ و صرفاً جهت هماهنگی و اطلاع رسانی بوده و باشگاه حسب وظیفه قانونی خود موظف می‌باشد نسبت به کنترل وضعیت محرومین بازیکن خود اقدام نماید و در نهایت مسئولیت حضور بازیکن و کادر فنی در مسابقات تماماً بعهده باشگاه مربوطه است

سازمان لیگ آماده پاسخگویی به استعلامات مورد نیاز باشگاه‌ها خواهد بود