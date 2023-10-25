کارون میزبان جشنواره استانی چای ترش

به گزارش خبرنگار مهر، سید یعقوب هاشمی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در جلسه هماهنگی جشنواره استانی چای ترش اظهار کرد: با توجه به اینکه شهرستان کارون و روستای «علوه» قطب مهم کشت چای ترش در استان خوزستان است، در سال‌های گذشته جشنواره چای ترش در این شهرستان برگزار می‌شد و امسال با هماهنگی‌های انجام شده مقرر شده این جشنواره به صورت استانی برگزار در این شهرستان برگزار شود.

وی از نمایش پتانسیل و ظرفیت‌های شهرستان کارون در زمینه کشت چای ترش، ایجاد روحیه نشاط در میان مردم و جامعه تولید کنندگان، تبادل اطلاعات و انتقال یافته‌های علمی و فنی به کشاورزان از طریق محققان به عنوان اهداف مهم برگزاری این جشنواره نام برد و افزود: شهرستان کارون قطب گردشگری استان خوزستان است.

هاشمی به زمان برگزاری جشنواره اشاره و تصریح کرد: این جشنواره به صورت استانی و در نیمه دوم آبان ماه در شهرستان کارون روستای علوه برگزار خواهد شد.

محمد حسنی نسب، مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی خوزستان در این نشست به رشد چشمگیر کشت چای ترش در استان و به خصوص در شهرستان کارون اشاره و بیان کرد: خوزستان به عنوان قطب کشت چای ترش کشور شناخته می‌شود که این نشان از هم افزایی و همکاری بسیار خوب همه دست‌اندرکاران در استان دارد.

وی با بیان اینکه برگزاری این جشنواره می‌تواند فرصت مناسبی برای نمایش سایر ظرفیت‌های این شهرستان باشد، گفت: برگزاری این برنامه علاوه بر ایجاد محیطی شاد و مفرح برای مردم و تولید کنندگان می‌تواند به رشد بیش از پیش تولید این محصول در استان کمک شایانی کند.