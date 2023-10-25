به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید کاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان فارس در دیدار با مدیرکل جدید دیوان محاسبات استان فارس ضمن تاکید بر اهمیت جایگاه دیوان محاسبات در نظارت بر دستگاه‌های اجرایی ابراز امیدواری کرد در دوران مدیریت جدید شاهد ابتکار عمل در نظارت‌ها و رسیدگی جدی به تخلفات احتمالی باشیم.

حجت الاسلام موسوی همچنین از همکاری همه جانبه دادگستری در استان فارس با دیوان محاسبات خبر داد و اظهار کرد: دستگاه قضائی همانگونه که همواره خواهان رسیدگی بی قید و شرط به تخلفات قانونی در همه زمینه‌ها بوده دیوان محاسبات را یکی از مهمترین بازوهای مهم می‌داند و امیدواریم این همراهی و همکاری همه جانبه اثرات مثبتی در روند اجرای امور استان داشته باشد.

جواد قناعتی نیز در این دیدار ضمن تشریح برنامه‌های دیوان محاسبات گفت: بی تردید نتایج بررسی‌های دیوان محاسبات با همکاری خوب مجموعه قضائی استان به ثمرات ارزشمندی برای مردم فارس تبدیل خواهد شد.

مدیرکل دیوان محاسبات استان فارس تاکید کرد: عملکرد دادگستری فارس همواره نشان دهنده عزم راسخ این نهاد قضائی برای برخورد جدی با متخلفان در هر جایگاه و سمتی بوده و دیوان محاسبات نیز با رویکرد جدید رئیس کل در سطح کشور به سمت مهم‌رسی به جای همه‌رسی و همچنین پیشگیری به جای مچ‌گیری گام برداشته است.

وی افزود: در این راستا دیوان محاسبات استان برای فعال‌تر کردن مجموعه‌ها و برداشتن موانع در پیش‌روی ادارات و دستگاه‌ها در کنار مدیران خدوم و تلاشگر و پاکدست خواهد بود و قطعاً با متخلفان برخورد جدی خواهد داشت.

قناعتی همچنین بر لزوم معرفی بیشتر دیوان محاسبات به مردم و آشنایی آنها با وظایف و اختیارات و رسالت این سازمان تاکید کرد و در ادامه یادآور شد: سامانه ۱۹۸ در دیوان محاسبات زمینه ارتباط مردمی را فراهم کرده و هم استانی‌های عزیز می‌توانند مواردی از قبیل معرفی حساب‌های پنهان، تخلفات مالی و بودجه‌ای، سفرهای خارج از روال در دستگاه‌ها، استخدام‌های بی‌ضابطه، ترک فعل در اجرای قانون و حیف و میل بیت المال را از طریق این سامانه به دیوان محاسبات اعلام کنند.