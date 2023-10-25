ضریح و حرم مطهر حضرت معصومه (س) سیاهپوش شد+تصاویر

به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز چهارشنبه و طبق رسم هر ساله و در آستانه فرا رسیدن سالروز رحلت شهادت گونه خواهر خورشید دخت موسی بن جعفر (ع)، ضریح مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) با حضور خادمان سیاهپوش شد.

در این مراسم حسینی نژاد از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) به مداحی پرداخت و خادمان نیز گرداگرد ضریح منور کریمه اهل بیت (ع) حضرت فاطمه معصومه (س) و همچنین مسجد بالاسر را سیاهپوش کردند.

صحن‌های، شبستان‌ها و رواق‌های حرم مطهر نیز از صبح امروز در حال سیاهپوش شدن هستند.

پرچم مشکی عزا نیز عصر روز چهارشنبه همزمان با شب رحلت شهادت گونه اخت الرضا (ع) طی مراسمی بر فراز گنبد منور کریمه اهل بیت (ع) به اهتزاز در خواهد آمد.

ویژه برنامه‌های ایام رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها نیز به شرح زیر است.

آیین تعویض پرچم گنبد نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها

به مناسبت رحلت کریمه اهلبیت علیهم السلام

صحن امام رضا علیه السلام

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین مومنی

قاری: آقای مهدی فروغی

شاعر: آقای احمد بابایی

مداح: آقای حسن شالبافان

چهارشنبه سوم آبان، ساعت ۱۶

مراسم عزاداری حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، درشب رحلت

چهارشنبه سوم آبان بعداز نماز عشا

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین رفیعی

مداحان: آقایان مهدی رسولی، سید رضا نریمانی

دسته عزای خادمان و زائران کریمه اهلبیت علیهم السلام

از بیت النور (میدان میر) به طرف حرم مطهر

مداحان: آقایان سید علی حسینی نژاد، حسن شالبافان و مسعود زمانی

پنج شنبه، چهارم آبان ساعت ۹ صبح رحلت

مجلس عزاداری

به مناسبت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها

شبستان امام خمینی (ره)

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین هدایت

مداحان:

آقایان سید علی حسینی نژاد، حسن شالبافان و علی حبیب زاده

پنج شنبه چهارم آبان، ساعت ۱۰

مراسم بعداز نماز عصر روز رحلت

حرم مطهر، شبستان امام خمینی (ره)

پنج شنبه چهارم آبان ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۳

مداح: آقای رضا بذری

مراسم عزاداری آذری زبانان

حرم مطهر، شبستان امام خمینی (ره)

سخنران: حجت الاسلام هاشمی هشترودی

شاعر: آقای ولی الله کلامی زنجانی

مداحان: آقایان شهروز حبیبی و مهدی لیثی

پنج شنبه، چهارم آبان ساعت ۱۵ الی ۱۷

مراسم عزاداری حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، در شام رحلت:

پنج شنبه چهارم آبان، بعداز نماز عشا

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین میرباقری

دعای کمیل و عزاداری: حاج سید مهدی میرداماد

حرم مطهر، شبستان امام خمینی (ره)

مراسم شمع‌دان‌گردانی

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین مؤمنی

مداح: آقای عباس حیدرزاده

شاعر: آقای ولی الله کلامی

پنج شنبه، چهارم آبان، بلافاصله بعد از نماز عشا درشبستان حضرت نجمه خاتون سلام الله علیها

عرض ارادت مداحان استان قم و کشور به کریمه اهلبیت علیهم السلام

سخنران: حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پناهیان

و مداحان اهل بیت علیهم السلام

جمعه، پنجم آبان، بعد از نماز عشا