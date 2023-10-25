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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۰۵

بانوی گلستانی نایب قهرمان بازی های پاراآسیایی شد

بانوی گلستانی نایب قهرمان بازی های پاراآسیایی شد

گرگان- «فائزه دیبایی» بانوی پرتابگر گلستانی به عنوان نایب قهرمان بازری های پاراآسیایی هانگژو دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، فائزه دیبایی، پرتابگر گلستانی، نایب قهرمان بازی‌های پاراآسیایی هانگژو ۲۰۲۲ شد.

فائزه دیبایی در رقابت‌های پرتاب دیسک در کلاس F۵۶/۵۷ با ثبت رکورد ۲۲.۹۸ به مدال نقره این رشته رسید.

کد مطلب 5921674

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