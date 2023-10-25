بانوی گلستانی نایب قهرمان بازی های پاراآسیایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فائزه دیبایی، پرتابگر گلستانی، نایب قهرمان بازیهای پاراآسیایی هانگژو ۲۰۲۲ شد.
فائزه دیبایی در رقابتهای پرتاب دیسک در کلاس F۵۶/۵۷ با ثبت رکورد ۲۲.۹۸ به مدال نقره این رشته رسید.
گرگان- «فائزه دیبایی» بانوی پرتابگر گلستانی به عنوان نایب قهرمان بازری های پاراآسیایی هانگژو دست یافت.
به گزارش خبرگزاری مهر، فائزه دیبایی، پرتابگر گلستانی، نایب قهرمان بازیهای پاراآسیایی هانگژو ۲۰۲۲ شد.
فائزه دیبایی در رقابتهای پرتاب دیسک در کلاس F۵۶/۵۷ با ثبت رکورد ۲۲.۹۸ به مدال نقره این رشته رسید.
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