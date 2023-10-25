ارتقای سطح ایمنی پیست دوچرخه سواری با افزایش ضریب روشنایی معابر

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صالحی، مدیرعامل شرکت نوسازی و عمران چیتگر با بیان این مطلب که به طور میانگین روزانه بیش از ۳۰ هزار نفر از مجموعه خدمات و تفریحات دریاچه چیتگر استفاده می‌کنند، عنوان کرد: رعایت موارد مرتبط با ایمنی و حفظ محیط زیست شهروندان از اهم موضوعاتی است که مدیریت مجموعه به جد پیگیر آن است.

صالحی افزود: در راستای افزایش ضریب ایمنی معابر و حذف فضاهای پرخطر شهری، ضمن شناسایی معابر کم نور مجموعه، نسبت به رفع نواقص برق‌رسانی، رفع موانع زائد و بهبود تجهیزات نوری مجموعه اقدام کردیم که در همین راستا سه پروژه اصلاح سامانه روشنایی ضلع غربی پیست دوچرخه‌سواری به طول ۲ کیلومتر، حذف زوائد خطرآفرین پیست دوچرخه‌سواری دریاچه و حذف المان‌های برقی مستهلک از مهمترین پروژه‌ها در حوزه HSE بوده که با تلاش همکاران شرکت نوسازی و عمران چیتگر به اجرا در آمد.

مدیرعامل شرکت نوسازی و عمران چیتگر در ادامه به نحوه بارگذاری غرف خدمات‌رسان در سطح مجموعه اشاره و عنوان کرد: در سال نخست بهره‌برداری از مجموعه، به دلیل افتتاح فاز یک دریاچه در ضلع غربی، عمده بارگذاری‌ها صرفاً در پهنه غربی دریاچه شکل گرفته بود که این امر باعث ایجاد اعوجاج بصری و آلودگی خط منظر شهری دریاچه شده بود که با بازنگری طرح جانمایی غرف، نسبت به ارتقای آسایش بصری و اصلاح خط آسمان منظره دریاچه اقدام شد.

*مسعود کارگر