همایش «آزادگان موصل یک» در تنکابن برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در مازندران بعدازظهر چهارشنبه در دوازدهمین همایش آزادگان موصل یک که در تنکابن برگزار شد، ضمن عرض تسلیت سالروز وفات حضرت معصومه (س) اظهار کرد: آزاده بودن از آزاد بودن مهم‌تر است زیرا خیلی‌ها آزاد هستند ولی آزاده نیستند.

وی افزود: از اینکه نمایندگان مردم ما در اسارتگاه‌های عراق برای مردم و ملت ما آبرو و افتخار بودند خدا را شاکریم و روح حماسه، آزادگی، حریت و پایبندی به انقلاب اسلامی و ولایت را در همان اسارتگاه‌ها به نحو احسن حفظ کردند و مایه شگفتی بعثیان شدند.

وی افزود: نیروهای عراقی در ایران فقط اسیر جنگی بودند در کمال عزت بودند، حقوق اسرا را دریافت می‌کردند و بیش از ۶ هزار نفرشان حافظ بخش‌هایی از قرآن و ۹۶۵ نفر نیز حافظ کل قرآن شدند، اما در عراق وقتی اسرای ایرانی نام قرآن را می‌بردند کتک می‌خوردند.

نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه من به اسرا مدال اسیر الکربات را می‌دهم، افزود: اگر شهدای ما مدال شهادت را از امام حسین (ع) گرفتند شما آزادگان عزیز مدال اسیر الکربات را از امام حسین (ع) دریافت کردید.