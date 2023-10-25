پدافند غیرعامل نقش مهمی در کاهش خسارات در زمان وقوع حوادث دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد باقری ارومی، ظهر چهارشنبه در دیدار با مسئولان دستگاه‌های اجرایی به مناسبت آغاز هفته پدافند غیر عامل با بیان اینکه تحقق برنامه‌ها و راهبردهای پدافند غیرعامل در گرو شناسایی دقیق تهدیدها و کسب آمادگی برای مقابله با آنها است، اظهار کرد: امنیت در تمام حوزه‌ها مهم‌ترین مساله کشور است.

امام جمعه آستارا با اشاره به اهمیت امنیت در تمام حوزه‌ها افزود: تقویت پدافند عامل به طور کامل تضمین کننده تحقق دفاع کامل یک کشور نیست و باید در کنار آن روی پدافند غیرعامل سرمایه گذاری کرد.

وی با اشاره به حادثه سیل اخیر آستارا و نقش پدافند غیر عامل در اینگونه حوادث گفت: پدافند غیر عامل نقش مهمی در کاهش خسارات و آسیب‌های احتمالی در زمان وقوع حوادث و حملات نظامی و سایبری دشمنان دارد.

حجت الاسلام باقری با بیان اینکه امروزه بیش از گذشته دشمن به دنبال تفرقه افکنی بین مردم و این نظام است، افزود: باید هوشیار باشیم و نقشه‌های دشمن را خوب بشناسیم و علیه آن در میدان آماده باشیم.

وی تاکید کرد: آمادگی و ارتقای توان نظامی و در ادامه بالا بردن سطح دانش و بصیرت و آگاهی و برنامه ریزی و داشتن روحیه جهادی و انقلابی عواملی است که نقش بازدارنده در برابر اهداف شوم دشمن دارد.