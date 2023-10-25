تهیه طرح جامع مقابله با سرقت با همکاری دستگاههای مختلف الزامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ناهیدی ظهر چهار شنبه در کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت خراسان شمالی که در محل استانداری برگزار شد، اظهار کرد: اطلس وقوع جرم و پیشگیری از سرقت به لحاظ پراکندگی و محدوده جغرافیایی باید تهیه شود تا بر مبنای آن اقدامات لازم را تعریف کنیم.

وی با بیان اینکه تهیه طرح جامع پیشگیری و مقابله با سرقت با همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی الزامی است، افزود: با به دست آوردن ایده آل‌هایی، در مسیر کاهش سرقت قدم برداریم تا بدین طریق طی زمان بندی مشخص به اهداف خود برسیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت: تنها ارزش مالی در وقوع سرقت مهم نیست بلکه نگرانی‌ها و استرس‌های ناشی از تعدد و تکرار سرقت برای افراد مهم‌تر است زیرا خود عامل سرقت می‌تواند منجر به بروز آسیب روانی به جامعه و خانواده شود بنابراین مقابله با سرقت باید مورد اهتمام جدی دستگاه‌های اجرایی باشد.

وی با بیان اینکه در چارچوب قوانین و مقررات سخت گیری در برخورد با سرقت باید اعمال شود، گفت: افزایش نصب دوربین‌ها در مبادی پارک‌ها و بوستان‌ها ضروری است.