تلاش رسانه ای پرسپولیس برای آشتی دو بازیکن خاطی

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین ریکاوری پرسپولیس پس از پیروزی دو بر صفر مقابل استقلال تاجیکستان ظهر امروز در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار شد.

در این تمرین سروش رفیعی و محمدحسین کنعانی زادگان که به دلیل درگیری لفظی بین دو نیمه تعویض شدند نیز حضور داشتند. بخش رسانه‌ای باشگاه پرسپولیس با انتشار عکس‌هایی از دو بازیکن در یک قاب تلاش خود را برای حل و فصل مشکل به وجود آمده نشان داد تا دیگر کسی به مشکل به وجود آمده بین آنها اشاره نکند.

طبق اعلام سایت باشگاه پرسپولیس، بازیکنان اصلی در بازی شب گذشته، ریکاوری کردند و سایر قرمزپوشان به مدت ۷۰ دقیقه زیر نظر کادر فنی، برنامه‌های تاکتیکی و تیمی را انجام دادند.

تمرین امروز در سالن بدنسازی آغاز شد و پس از انجام حرکات کششی و نرمشی و کار با وزنه، بازیکنان راهی زمین چمن شدند. پاسکاری‌های کوتاه و ترکیبی در برنامه بود و در ادامه نیز مینی فوتبال در دستور کار قرار گرفت.

میلاد سرلک و وحید امیری کماکان زیر نظر کادر پزشکی برنامه‌های اختصاصی خود را دنبال می‌کنند و سایر بازیکنان بدون مشکل در اختیار کادر فنی بودند.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و ملوان بندر انزلی هفتم آبان در هفته هشتم لیگ برتر در ورزشگاه سیروس قایقران شهر انزلی برگزار می‌شود.